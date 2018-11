De Spice Girls, die maandag aankondigden een reünietour in het Verenigd Koninkrijk te gaan doen, zouden ieder 3,2 miljoen dollar (ruim 2,7 miljoen euro) voor de zes concerten krijgen.

Per show krijgen Emma Bunton, Geri Horner, Melanie Brown en Melanie Chisholm iets minder 550.000 dollar, wat uitkomt op ruim 3 miljoen dollar per persoon voor de zes concerten.

Bronnen melden aan TMZ dat de tour wordt uitgebreid met shows in andere landen wanneer de kaartverkoop voor de concertreeks hard gaat. Dit zou dan resulteren in een salaris van zo'n 6,5 miljoen dollar per Spice Girl.

De meidengroep kondigde maandagmiddag door middel van een video op Instagram een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk aan. De tournee gaat op 1 juni van start in Manchester en eindigt op 15 juni in Londen. Tickets zijn vanaf zaterdag te koop. Voormalig groepslid Victoria Beckham zal niet meedoen met de tour.

In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabe en Spice Up Your Life. In 2001 gaven ze hun officieel laatste optreden. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 waren de vijf vrouwen te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

De popact geldt als de bestverkopende meidengroep aller tijden, met een verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.