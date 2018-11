Anouk heeft naarmate ze ouder wordt steeds meer moeite met liveoptredens. De zangeres is, net als in het begin van haar carrière, nog steeds nerveus bij een liveshow en staat te trillen als ze moet optreden.

Dat zei de Haagse zangeres dinsdag in het televisieprogramma Pauw. "Ik ben altijd nerveus, heel erg zenuwachtig", vertelde Anouk, die ondanks haar zenuwen haar nieuwe single Ik Mis Je zong. Met trillende handen, naar eigen zeggen omdat ze wist dat het live was, zong ze het nummer aan tafel. "Ik ben blij dat het klaar is."

De 43-jarige zangeres vertelde dat ze voor elk optreden nerveus is. "Als het geluid goed is en de vibe is goed, dan kom ik wel los na een paar nummers. Soms kom ik er ook niet uit, dat is best lullig voor het publiek. Of het geluid is zo moeilijk dat ik zo moet focussen om recht te blijven. Als ik dan ineens in een block ga, kan ik niet bewegen, kan ik niet praten en sta ik stil."

Volgens Anouk is "het wel echt erger geworden met de jaren". "Sinds ik minder drink of gebruik, is het allemaal iets moeilijker."

'Ik ben een echte moeder-moeder'

Anouk vertelde ook over het verkeerde beeld dat het publiek soms van haar heeft. Men verwacht een echte rockster, maar niets blijkt minder waar. "Ik ben echt een moeder-moeder", zei de zangeres, nadat ze verteld had over haar ochtenden die bestaan uit brood smeren en "snackjes klaarmaken" voor haar zes kinderen. "Vroeger was het net iets anders. Het wordt steeds moeilijker om die switch te maken, als je kinderen hebt en zeker als je er zo veel hebt."

Hoewel haar kinderen muziekles kregen, hoopt Anouk niet dat een van hen in haar voetsporen treedt. "Ze hebben allemaal muziekles gehad, als ze de basisakkoorden kennen, mogen ze stoppen. Ik heb liever niet dat ze de muziek in gaan, zeker niet op de voorgrond. Ik denk niet dat het de meest prettige wereld is."

Bovendien wil Anouk niet dat haar kinderen continu met haar vergeleken worden. "Als je ouder artiest is, daar wil je niet tegen opboksen. Maar als ze vastberaden zijn, kan je dat niet tegenhouden. Maar dan moeten ze wel echt muzikaal zijn, want anders: sorry."