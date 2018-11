De dood van de Amerikaanse rapper Mac Miller is veroorzaakt door een combinatie van cocaïne en fentanyl, een zware pijnstiller. Miller overleed begin september op 26-jarige leeftijd.

Volgens de lijkschouwer had Miller niet alleen cocaïne en fentanyl gebruikt, maar ook alcohol gedronken, zo schrijft TMZ maandag. Zijn dood wordt gecategoriseerd als een 'onopzettelijke overdosis'.

Miller werd op 7 september gevonden in zijn huis in San Fernando Valley in Californië. Op dat moment was hij al overleden.

De rapper had al langere tijd problemen met drank en drugs. De problemen zouden erger zijn geworden nadat hij zijn relatie met zangeres Ariana Grande in mei zag stranden. Zo vernielde de rapper zijn auto toen hij met het voertuig tegen een verkeerspaal botste. Hij vluchtte, maar werd vervolgens thuis aangehouden en bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Grande deelde kort na het ongeluk een bericht waarin ze liet weten zich zorgen te maken om haar ex. Het stel was twee jaar samen. Millers drank- en drugsgebruik waren volgens Grande een reden voor het beëindigen van de relatie.

Moeite met aandacht

Miller, die in 2007 begon met muziek maken en doorbrak in 2011, liet zich eens ontvallen dat hij het moeilijk vond om in de schijnwerpers te staan. "Heel vaak voelde ik de druk om te voldoen aan de standaarden", zei hij toen.

Hij bracht gedurende zijn carrière zes studioalbums uit, waarvan Swimming uit 2018 de recentste is. Ook maakte hij zestien mixtapes en enkele ep's. Hij scoorde in de VS meerdere hits, zoals met het nummer The Way dat hij samen met Grande heeft gemaakt.