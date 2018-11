De Spice Girls hebben met een video op Instagram bevestigd dat er een reünietournee komt. Victoria Beckham maakt daarbij geen deel uit van de groep.

De meidengroep kondigde maandagmiddag door middel van een video op Instagram een reeks concerten in het Verenigd Koninkrijk aan. De tournee gaat op 1 juni van start in Manchester en eindigt op 15 juni in Londen. Tickets zijn vanaf zaterdag te koop.

In de video, in de vorm van een nieuwsbulletin, drijven leden Emma 'Baby Spice' Bunton (42), Melanie 'Sporty Spice' Chisholm (44), Geri 'Ginger Spice' Horner (46) en Melanie 'Scary Spice' Brown (43) de spot met hun kenmerkende eigenschappen.

De 44-jarige Beckham wenste haar voormalige collega's via Instagram veel succes. "Vandaag is een speciale dag voor de meiden: ze kondigen hun eerste tournee sinds 2012 aan. Ik ben er deze keer niet bij, maar mijn tijd bij de Spice Girls is een van de belangrijkste perioden uit mijn leven geweest en ik wens de rest heel veel liefde en plezier bij hun tournee."

​

Geruchten over tournee gaan al langer

De geruchten dat de Britse damesgroep weer gaat touren, gaan al langer. De leden, op Beckham na, hebben regelmatig laten weten dat zij in zijn voor een reünie en deelden ook een video waarin zij hintten op een aankomende hereniging. Volgens entertainmentsite TMZ zouden zij in februari het contract hebben getekend voor de reünietour.

In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabe en Spice Up Your Life. In 2001 gaven zij hun officiële laatste optreden. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 waren de vijf vrouwen te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

De popact geldt als de bestverkopende meidengroep aller tijden, met een verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 30 miljoen singles.