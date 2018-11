Zangeres Ariana Grande heeft een nummer uitgebracht over haar verbroken relatie met cabaretier Pete Davidson en over haar ex-vriend Mac Miller die eerder dit jaar zelfmoord pleegde. Het nummer heet Thank u, Next.

Het nummer kwam kort voor de uitzending van de sketchshow Saturday Night Live (SNL) uit, omdat Grande dacht dat haar ex het tijdens de uitzending over hun relatie zou gaan hebben. Davidson is komiek bij het programma.

In het liedje gaat de zangeres in op haar vier voorgaande relaties, naast Mac Miller en Davidson bespreekt ze ook rapper Big Sean en Ricky Alvarez. In tegenstelling tot wat werd verwacht, haalt ze niet hard uit naar Davidson, maar ze bedankt hem voor wat hij haar geleerd heeft.

Davidson besprak de relatie met Grande ook tijdens SNL. Hij wenste Grande alle geluk toe, maar wilde verder niet dieper op de relatie of de reden van de breuk in gaan.

Grande en Davidson maakten vier weken nadat ze een relatie kregen in juni bekend te gaan trouwen. Op 7 september overleed de ex van Grande Mac Miller, met wie ze vier jaar lang een relatie had. Kort daarna verbrak ze de verloving met Davidson.