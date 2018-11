Jazztrompettist Roy Hargrove is zaterdag overleden. De 49-jarige Amerikaan stierf in een ziekenhuis in New York na hartfalen. Hij had al langere tijd nierproblemen en moest al jaren dialyseren.

Verschillende media in de Verenigde Staten melden dat Hargrove een hartstilstand heeft gehad.

De trompettist wordt gezien als een van de belangrijkste jazzmusici van zijn generatie. Hij werkte samen met artiesten als D’Angelo, Erykah Badu en John Mayer. Daarnaast had hij zijn eigen band: The RH Factor.

De jazztrompettist was in Nederland een graag geziene gast op het North Sea Jazz Festival. Hij won twee Grammy’s waaronder eentje voor zijn album Directions in Music. Op die liveplaat is hij te horen met iconen van de jazz als Herbie Hancock en Michael Brecker.

Op het overlijden van Hargrove wordt geschokt gereageerd. Zo reageerde de beroemde Blue Note Jazz Club in New York, waar Hargrove vaak optrad, met de woorden: "Een jonge meester en vriend is te vroeg overleden. Thank you for the music. You will be missed." Het Britse magazine Jazzwise sprak van "hartverscheurend nieuws. Een van de moderne groten is overleden". Bassist Flea van de Red Hot Chili Peppers, die met Hargrove heeft gespeeld: "Ik had ontzag voor al die prachtige, zwevende, warme en moeiteloze solo's".