Thomas Azier reisde een jaar lang van stad naar stad om te werken aan zijn nieuwe album Stray, dat vrijdag verschijnt. "Als je goed luistert, hoor je in welke landen ik ben geweest."

De carrière van Azier in het kort Azier begon in 2005 aan De Academie voor Popcultuur in Leeuwarden en verhuisde daarna naar het buitenland om te werken aan muziek

In 2012 speelde hij voor het eerst op Noorderslag

In 2014 won hij de 3FM Serious Talent Award

Stray is het derde album van de muzikant. Eerder maakte hij al Hylas en Rouge

De 31-jarige Azier verhuisde op zijn negentiende naar Berlijn voor zijn muziekcarrière en woonde ook een tijd in Parijs. In het afgelopen jaar was hij onder meer te vinden in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, en Tokio.

"Ik heb mijn recept herhaald van toen ik naar Berlijn vertrok met alleen een onderbroek en een rugtas", vertelt Azier aan NU.nl. "Het gevoel dat je krijgt als je niet weet wat je precies gaat doen, is heel overweldigend. Je krijgt er adrenaline van."

De zanger wilde graag naar Abidjan omdat de stad hem deed denken aan het Berlijn van na de val van de muur. "Het is een stad in ontwikkeling. Overal hoor je muziek en zie je mensen die hongerig zijn om zaken te doen. Het is heel erg bruisend."

Azier bracht in juli de EP Stray uit, bestaande uit vier nummers. Die EP is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een album met veertien tracks. "Een album wordt altijd met een bepaalde structuur gemaakt, maar ik wilde die doorbreken. Ik wilde graag dingen delen als ik ze af had, dat voelde goed en modern."

'In Nederland word ik met open armen ontvangen'

Het niet hebben van een vaste woonplek zorgde volgens de zanger voor een "vloeibaar gevoel", dat ook terug te horen is op het album. "Het constant in beweging zijn beïnvloedde het maakproces heel erg. Ik ging met m'n laptop en microfoon van hotelkamer naar hotelkamer en soms sliep ik bij vrienden op de bank."

Onlangs streek Azier neer in Amsterdam. "Ik woon nu voor het eerst in twaalf jaar weer in Nederland. Ik denk dat het na zo'n lange tijd in het buitenland wel lekker is om een bepaald comfort te voelen. En misschien heeft het ook met mijn leeftijd te maken. Nederland is zo'n fijn land om te wonen, dat kun je je misschien niet voorstellen als je er al heel lang bent. Ik heb Nederland ook altijd ervaren als een plek waar ik met open armen ontvangen word. Ik vind het hier ook vrij vriendelijk, zeker in vergelijking met steden als Parijs en Londen."

De komende maanden gaat de zanger met zijn band toeren door Europa, waarbij hij onder meer optreedt in Berlijn, Parijs en Amsterdam. In mei staat hij weer in Amsterdam en geeft hij een optreden in Paradiso. "Daar heb ik echt naartoe gewerkt. Ik heb de trap genomen in plaats van de lift; ik wilde rustig bouwen."

Azier zegt op tournee gaan het leukste onderdeel van zijn vak te vinden. "Dan heb ik alle troeven in handen en kan ik mensen echt meenemen in mijn wereld."