Lenny Kravitz komt in 2019 met zijn Raise Vibration Tour terug naar Nederland en treedt 8 juni op tijdens Hello Festival. Dat maakt de organisatie van het voormalige Retropop donderdag bekend.

Ook Golden Earring, DeWolff, Daniel Lohues en Daredevils zijn te zien op het festival, dat plaatsvindt aan de Grote Rietplas in Emmen.

Kravitz scoorde hits met nummers als Are You Gonna Go My Way, Always on the Run, Let Love Rule, It Ain't Over 'Till It's Over en I'll Be Waiting. Hij won vier Grammy Awards. Afgelopen juni was Kravtiz voor het laatst in Nederland, in de Ziggo Dome.

De ticketverkoop voor het festival is al gestart. Hello Festival vindt van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni plaats.