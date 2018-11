Het is alweer vijftien jaar geleden dat Katie Melua wereldwijd doorbrak. Zeven studioalbums later brengt de Brits-Georgische zangeres The Ultimate Collection uit, waarop haar bekendste nummers staan. Ondanks haar vele jaren ervaring in de muziekwereld ziet Melua nog veel punten waarop ze zich kan ontwikkelen.

"Alles ging ontzettend snel", vertelt Melua in gesprek met NU.nl. De zangeres bracht in 2003 Call of the Search uit, en de opvolger Piece by Piece (2005) - met de grote hit Nine Million Bicycles - werd een nog groter succes. "Ik moest echt leren dat dit niet normaal was. Inmiddels weet ik wel dat ik echt geluk heb gehad met zo'n start."

De inmiddels 34-jarige Melua was nog geen twintig toen ze doorbrak, maar vindt dat ze nog veel moet leren om zichzelf als artiest verder te ontwikkelen.

"Ik wil mijn gitaarspel nog verbeteren", zegt de zangeres. "En ook op het gebied van liedjes schrijven moet ik nog veel leren. Dat zijn wel de twee grootste gebieden waar ik de komende periode meer tijd aan ga besteden. Ik wil mezelf altijd verbeteren, dat houdt nooit op."

Het favoriete nummer van Melua

Op The Ultimate Collection staan Melua's bekendste nummers, waaronder natuurlijk Nine Million Bicycles, de enige hit die de zangeres in Nederland scoorde. Is er een nummer op het album dat een extra speciale plek in haar hart heeft? "Dat is The Plane Song, van mijn laatste album In Winter", zegt Melua.

"Dat gaat over mijn jeugd in Georgië (toen nog geen onafhankelijke republiek, red.), waar ik tot mijn achtste woonde. Mijn broer en ik speelden toen veel buiten, ook op een vliegveld waar veel lege vliegtuigen stonden. Bij dat liedje krijg ik weer warme gevoelens over mijn jeugd, het geeft een mooi beeld van mijn jongere jaren in Georgië", vertelt de zangeres.

Naast bekende nummers als Nine Million Bicycles en I Cried For You staat er ook nieuw materiaal op het album. Melua maakte voor de verzamel-cd een nieuwe versie van een paar klassieke hits, zoals Bridge over Troubled Water en Diamonds are Forever. "Iconische liedjes die je kippenvel bezorgen", noemt Melua deze nummers. "Muziek met een hoge productiekwaliteit die een meeslepend effect hebben, en echt deel uitmaken van de cultuur."

Zangeres is bezig met nieuw album

In 2016 bracht Melua In Winter uit, een studioalbum met zowel covers als originele nummers, die allemaal een winterse sfeer hebben. Haar laatste 'gewone' album, Ketevan (de echte naam van Melua), stamt uit 2013. De zangeres zegt dat ze inmiddels is begonnen met het schrijven van de opvolger. "Die komt hopelijk volgend jaar of het jaar daarna uit."

Volgens de zangeres duurt het in haar genre - ze noemt het "classic songwriting" - langer om een nieuw album te maken. "Nummers in het genre waarin ik zing, zijn heel melodieus en hebben sterke teksten. Het is anders dan de hiphop en rap die je nu veel hoort. Maar de muziek moet natuurlijk ook een commerciële kant hebben, en het duurt lang om hier het beste van te maken", legt Melua uit.

Op 2 november treedt Melua op in het Amsterdamse Carré, waar ze elf jaar geleden ook al eens een show gaf. Ze wordt daar vergezeld door het Gori Womens Choir, een vrouwenkoor uit Georgië waarmee ze ook het album In Winter opnam.

"Het is geweldig om terug te komen", vindt de artiest. "Het is een prachtig theater en ik heb het altijd enorm naar mijn zin in Amsterdam. Het is een iconische stad, ik vind het een van de leukste steden in Europa. En de Nederlandse mensen zijn enorm leuk."