Zangeres Sharon Doorson brengt vrijdag haar nieuwe nummer One Of These Days uit, waarin ze wil meegeven dat het belangrijk is om stil te staan bij wat je al hebt, in plaats van dat je enkel toeleeft naar dat "ene moment".

Zelf wilde ze altijd al moeder worden en viel alles naar eigen zeggen op zijn plek toen haar dochter Maliya in juni werd geboren, vertelt de 31-jarige Doorson vrijdag in gesprek met NU.nl.

"Ik ben mijn hele leven al voornamelijk met mijn carrière bezig, maar ik wilde sowieso kinderen krijgen", vertelt de zangeres. "Een paar jaar geleden hoefde het nog niet van mij, maar toen ik bij iedereen langs moest voor babyshowers en ik wel érg losging in de babywinkels, wist ik: volgens mij ben ik eraan toe."

Doorson vond het wel lastig om te bedenken hoe ze een kind zou combineren met haar carrière. "Ik ben enorm van het plannen en organiseren, maar ik wist van tevoren niet hoe het moederschap zou zijn. Toen dacht ik: een kind krijgen is zoiets moois, we gaan er gewoon voor."

'Ik weet nu waarvoor ik het doe'

De dochter van de zangeres, die ze samen met haar vriend Bruno Monteiro Tavares kreeg, is inmiddels 4,5 maand oud. One Of These Days is de eerste muziek die Doorson uitbrengt sinds ze moeder is geworden. "Nu zij er is, weet ik waar ik het allemaal voor doe. Ik maak mijn muziek voor haar, sinds die dag is alles op zijn plek gevallen."

"In mijn nieuwe nummer wil ik meegeven dat mensen ook moeten genieten van hun reis naar geluk", gaat Doorson verder. "Veel mensen kijken bijvoorbeeld uit naar hun pensionering en zeggen dan: 'Als ik met pensioen ga, ga ik genieten.' Maar kijk eens wat je al hebt, geniet dáár al van." Zelf kijkt ze ook uit naar dingen die nu eigenlijk al plaatsvinden. "Ik ben benieuwd naar de ontwikkeling van mijn dochter, maar ook naar mijn optredens en nieuwe shows die ik ga doen."

'Al mijn aandacht gaat nu naar het moederschap'

De carrière van Doorson is begonnen met deelnames aan verschillende talentenjachten, zoals Idols (2003), Popstar: The Rivals (waardoor ze in 2004 in de meidengroep Raffish belandde) en The Voice of Holland (2011). Volgens Doorson is voornamelijk de laatstgenoemde talentenshow een springplank voor haar carrière geweest.

"De shows waren mooie leermomenten voor me, maar na The Voice ontving ik gouden platen (onder meer voor Fail in Love) en kwam er een stijgende lijn in mijn carrière. Ik weet niet of ik zonder die shows zo ver was gekomen, maar ik was sowieso muziek gaan maken. Misschien had ik dan een andere koers gevaren, dat weet ik niet."

Af en toe treedt de zangeres op in het buitenland, maar dat doet ze niet regelmatig, vertelt Doorson. "Ik treed wel af en toe in het buitenland op. Ik ben bijvoorbeeld in Polen en Spanje geweest, maar ik doe het niet heel vaak. Ik heb wel de ambitie om dat nog meer te gaan doen, maar al mijn aandacht gaat nu naar het moederschap. Om terug te komen op mijn single: ik ben heel happy met waar ik nu ben en ik kan altijd zoeken naar 'meer' in mijn carrière."