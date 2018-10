Andrea Bocelli heeft vrijdag voor het eerst in veertien jaar een album met nieuwe nummers uitgebracht. Op Si is de Italiaanse tenor in verschillende talen te horen.

Vrijdag verscheen de Deluxe-editie van het album waarop de artiest onder meer duetten met wereldsterren heeft staan. Zo zingt Ed Sheeran op Amo Soltante Te in het Italiaans mee, zoals hij dat eerder deed in Perfect Symphony, een vertaalde versie van zijn eigen hit Perfect.

Dua Lipa werkte mee aan If Only en Josh Groban zingt samen met Bocelli op We Will Meet Once Again. Voor Fall on Me ging de Italiaanse zanger een duet met zijn eigen zoon Matteo aan.

Bocelli bracht de afgelopen jaren verschillende albums uit, maar de laatste daarvan die volledig uit nieuwe nummers bestond stamt uit 2004. Andrea kwam toen op de hoogste plek van de Nederlandse Album Top 100 en bleef uiteindelijk 33 weken in die lijst staan.

Zijn bekendste plaat Con Te Partirò, die hij ook met Sarah Brightman opnam onder de naam Time to Say Goodbye, is bij begrafenissen nog altijd een van de meest gedraaide liedjes.