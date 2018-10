Willem de Bruin, ook wel bekend als Willy, was niet klaar voor het einde van rapduo The Opposites. "Het valt in een keer stil en dan is er niks meer", zegt de rapper donderdag in De Wereld Draait Door. De Bruin ging na de breuk door een diep dal.

De beslissing om in 2014 te stoppen met The Opposites, bekend van hits als Dom, Lomp en Famous en Broodje Bakpao, kwam van Twan van Steenhoven (beter bekend als Big 2).

"Twan gaf aan dat hij niet meer lekker in zijn vel zat, hij kon er zijn ei niet meer in kwijt. De manier waarop het ging, was misschien een beetje zwaar voor mij", vertelt De Bruin, die daarna ging twijfelen of het aan hem lag. "Het kwam vrij onverwachts, maar mijn vuur was nog niet gedoofd. Ik had nog veel meer dromen en ik wilde doorgaan waar we waren gebleven."

Dat lukte hem niet meteen. "Ik werd onverwachts vader, dit stopte, mijn aandacht ging nog uit naar dit leven, maar eigenlijk vroeg mijn leven een heel andere focus." De muzikant komt deze week met het nieuwe album Man in Nood, die gaat over de voor hem zware tijd.

In zijn muziek beschrijft De Bruin periodes waarin het zo slecht ging, dat hij zich meldde bij de crisisdienst, hij medicatie kreeg en zelfmoordgedachtes had.

"Ik had niet door dat wat ik toen deed (in zijn tijd bij The Opposites, red.), nodig had om voor mezelf te bewijzen wie ik was. Of wie ik dacht te zijn. En toen dat in één keer wegviel, was ik niet meer diegene."