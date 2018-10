Dustin Tebbutt schreef samen met de veelbesproken Dotan het nummer Satellite, de eerste keer dat laatstgenoemde van zich liet horen sinds de zogenoemde 'trollenrel'. De Australiër zegt ondanks alle ophef prettig te hebben samengewerkt met de Nederlander.

Satellite was het eerste nummer waaraan Dotan heeft meegewerkt en dat werd uitgebracht nadat hij toegaf gebruikt te hebben gemaakt van zo'n 140 fictieve accounts op sociale media, die hij inzette om zichzelf en zijn muziek populairder bij het grote publiek te maken. De zanger nam na de rel afstand van de media en zegde ook concerten af.

Tebbutt zegt in gesprek met NU.nl "niet veel te hebben gehoord" over deze rel. "Het gaat erom dat ik een geweldige tijd met hem heb beleefd toen ik het nummer met hem schreef", vindt de Australiër. "De tijd zal uitwijzen of zijn imago nog hersteld kan worden." Tebbutt zou ondanks alles graag nog een keer met Dotan willen werken. "In het leven kan van alles gebeuren. Wij schrijven alleen muziek met elkaar, en hij is een goede schrijver. Dat heeft verder niks met die rel te maken."

De twee leerden elkaar kennen toen Dotan Tebbutt uitnodigde om op te treden op het door hem georganiseerde festival 7 Layers, waarbij hij (redelijk) onbekende singer-songwriters een kans geeft zichzelf te laten zien aan een groter publiek. "Ik had een paar Twitter-berichten van hem gekregen, maar omdat ik hem niet kende negeerde ik ze", lacht de zanger.

"Maar hij bleef me berichtjes sturen waarin hij zei dat ik eens moest langskomen." Dat leidde tot een optreden van de Australiër op de 7 Layers Tour. "Ik voelde me zo welkom en ook thuis in Nederland", vertelt Tebbutt, die hiervoor onder meer het Amsterdamse Paradiso bezocht. "Dotan nam me echt onder zijn vleugels en leidde me rond. Zodoende raakten we bevriend."

Zanger gebruikt veel metaforen in zijn muziek

Satellite is het openingsnummer van Chasing Gold, de nieuwste EP van Tebbutt die vanaf vrijdag verkrijgbaar is.

"Hierin zing ik over de afstand die zich kan bevinden tussen twee personen, die desondanks een connectie met elkaar kunnen maken", vertelt de zanger over het nummer. "Een letterlijke afstand, omdat ze ver van elkaar weg wonen, of een figuurlijke, omdat iemand is overleden. Zwaartekracht in het zonnestelsel wordt hierin gebruikt als metafoor."

"Het gaat om het streven naar dingen in het leven", vertelt de zanger over het thema van zijn EP. "De een is op zoek naar rijkdom, de ander naar geluk, iemand anders weer naar ervaringen. Op deze plaat staan liedjes die gaan over de ontmoetingen en ervaringen die naar het bereiken van die doelen kunnen leiden. Al door een kleine ontmoeting kun je iets leren, waardoor je het leven beter leert te begrijpen."

Een van die levenslessen beschrijft de zanger op het titelnummer van de cd. "Een paar jaar geleden had ik een langeafstandsrelatie, die allesbehalve makkelijk was. We maakten het daarom uit, omdat het te lastig werd. Maar terugkijkend zie ik de waarde van die relatie in, die ik destijds voor lief nam", legt Tebbutt uit. "Ze blijft een speciaal persoon voor mij, want ze heeft me geleerd om lief te hebben."

"De thema's waarover ik zing gaan vooral over menselijke relaties", gaat Tebbutt verder. In zijn liedjes gebruikt de singer-songwriter veel metaforen. "Veel zaken uit de echte wereld kun je ook verklaren door een vergelijking te maken met fenomenen uit de natuur. Vaak lukt het dan beter om iets uit te kunnen leggen."

Zanger is bevriend met Giel Beelen

De zanger gaat op tour en zou ook graag eens terugkeren naar ons land voor één of meerdere optredens. "Het is een prachtig land, waar iedereen heel nuchter is en waar veel liefde voor kunst en cultuur lijkt te bestaan", vindt Tebbutt. Mogelijk start hij dan een samenwerking met een van de bekende dj's of danceacts die ons land kent. "Ik heb laatst een housetrack opgenomen en dat was heel leuk. Ik wil graag meer van dat soort dingen doen. Het lijkt me leuk om meer feestmuziek te maken."

Wellicht klopt de zanger hiervoor aan bij Giel Beelen, die hij bij een eerder bezoek aan Nederland leerde kennen en met wie hij inmiddels ook vrienden is geworden. "Hij kent vast een paar goede namen, dus ik ga hem eens om tips vragen."