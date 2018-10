Nicki Minaj zou het nummer Sorry, dat zij opnam met Nas, onrechtmatig hebben uitgebracht. Het nummer is gebaseerd op Baby Can I Hold You van Tracy Chapman uit 1988, maar ondanks dat Minaj geen toestemming kreeg om het nummer uit te brengen heeft zij dit toch gedaan.

Volgens Chapman hebben Minaj en haar team in juni meerdere keren de rechten aangevraagd van Chapmans nummer Baby Can I Hold You, het nummer dat terug te horen is in Sorry. Deze verzoeken werden echter steeds geweigerd door Chapman, schrijft TMZ dinsdag.

Chapman was dan ook verrast toen ze het nummer Sorry twee maanden later hoorde. Volgens de Fast Car-zangeres zijn in Sorry de helft van de songteksten uit Baby Can I Hold You terug te horen en ook de melodielijn komt in het nummer terug.

Op de dag dat Sorry voor het eerst op de radio werd gedraaid, twitterde Minaj "Sis said no", waarmee ze zou duiden op Chapmans antwoord op de aanvraag van de muziekrechten. Het nummer zou op Queen verschijnen, het nieuwe album van Minaj, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Desondanks is het nummer wel gedraaid en nog online terug te vinden.

Chapman eist nu dat de rechter verbiedt dat Minaj en haar team het nummer nogmaals mogen uitbrengen. Ook wil ze een schadevergoeding.