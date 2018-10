Mark Knopfler gaat volgend jaar met zijn band op wereldtournee. Op 23 juni staat de voormalige leadzanger van Dire Straits in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Knopflers tournee Down The Road Wherever, vernoemd naar zijn laatste album, begint in april in Barcelona en eindigt in juli in Verona. Daarna gaat de tournee verder in de Verenigde Staten.

De 69-jarige Knopfler bracht in november zijn laatste plaat uit. "Mijn nummers zijn gemaakt om live ten gehore te brengen", zegt de zanger in een persbericht over het proces van liedjes schrijven, opnemen en toeren.

"Ik hou van de periodes waarin ik ze alleen schrijf en dan met de band opneem, maar het beste deel van het proces is om ze live te spelen voor publiek."

De voorverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint op vrijdag 2 november.