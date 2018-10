De 23e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft wederom een recordaantal bezoekers getrokken. Meer dan 400.000 danceliefhebbers en -professionals kwamen de afgelopen dagen naar de hoofdstad.

's Werelds grootste evenement op het gebied van elektronische muziek blijft nog altijd groeien. Vorig jaar kwamen er nog 395.000 bezoekers naar het dance-event.

Tijdens ADE waren er dit jaar meer dan duizend evenementen met optredens van zo'n 2.500 artiesten, verspreid over bijna 200 locaties. De bezoekers kwamen uit meer dan honderd verschillende landen.

Het vijfdaagse evenement stond onder meer in het teken van dertig jaar dance in Nederland. Zo ging een driedelige VPRO-documentaire hierover in première en kwam er een speciaal boek uit.

ADE volgens gemeente rustig verlopen

Volgens de gemeente is ADE rustig verlopen. Tijdens het evenement vonden 121 controles plaats, waarbij in 32 gevallen de zaken niet helemaal in orde waren. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een overschrijding van de geluidsnormen.

In totaal kwamen er 336 meldingen over overlast binnen, met name in de nacht van vrijdag op zaterdag. Dat aantal is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Ook waren er incidenten met pepperspray, onder meer bij een optreden van Martin Garrix. De politie vermoedt dat het een trucje was van zakkenrollers.

ADE-directeur Richard Zijlma spreekt van een "fantastische editie''. Het was voor hem persoonlijk ook bijzonder, omdat dit zijn laatste ADE was in deze functie. Mariana Sanchotene volgt hem op.

Tegelijkertijd verzelfstandigt de stichting, die vanaf de oprichting in 1995 onder Buma Cultuur viel. De stichting krijgt een raad van toezicht met de voormalige AVRO-directeur Willemijn Maas als voorzitter.