Vorige week kwam To Be Honest uit, het derde studioalbum van voormalig The Voice-finalist Jennie Lena. Op het album staan tien nummers, die elk een losstaand en persoonlijk verhaal van de zangeres vertellen.

"Dat is een beetje ontstaan na The Voice", vertelt de veertigjarige Lena over haar albumconcept aan NU.nl. "Ik ben zelf liedjes gaan schrijven in New York, Los Angeles, maar ook Amsterdam, over wat ik de laatste twee jaar heb meegemaakt. Toen kwam ik erachter dat elk nummer een verhaal op zich is, met onderwerpen die mij aan het hart gaan."

Eén nummer schreef de soulzangeres voor haar dochtertje Charlie en een ander nummer schreef ze voor haar vader na zijn overlijden. These Arms, dat Lena schreef over een jeugdvriend die zichzelf van zijn leven beroofde, vond de zangeres het lastigst om te delen. "Dat nieuws kwam binnen als een bom. Ik vind dat nummer lastig om te zingen."

Lena vindt Simple Love het mooiste nummer op het album. "De eerste single met een superleuke videoclip, die op een klein eilandje is opgenomen. Het enige nummer op het album dat over liefde en relaties gaat. Op het moment dat ik het album schreef, had ik even weinig te melden op dat gebied", lacht de artiest.

Zangeres wilde liever bij kleine maatschappij

De zangeres heeft het album bij JuiceJunk Records, een onafhankelijke platenmaatschappij, uitgebracht. "Er waren ook grotere maatschappijen geïnteresseerd, maar die zeiden: je moet dit en dat veranderen. Daar ging Lena niet mee akkoord. Take it or leave it."

"De maatschappij waar To Be Honest nu bij is uitgekomen ondersteunt mij en mijn creativiteit. Uiteindelijk lig je bij zo'n groot label met driehonderd artiesten op de plank, dan heb ik liever iets exclusievers, waar aandacht is voor datgene wat ik heb gemaakt."

Lena vindt het niet per se belangrijk dat het persoonlijke album goed ontvangen wordt. "Daar heb je geen controle over", zegt de zangeres. "Iedereen vindt er wel iets van. Het enige wat ik kan doen, is iets maken waar ik zelf achter sta. Tot nu toe heb ik alleen heel goede reacties ontvangen. Het is een heel soulful album geworden, ik ben er heel trots op."