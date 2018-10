Don Diablo is een van de artiesten die op 31 oktober optreedt op het Halloween Festival in Disneyland Parijs. Daarnaast mocht de dj ook een speciale Star Wars-kledinglijn ontwerpen, die vrijdag wordt gepresenteerd. Een droom die uitkomt, vindt de dj.

Diablo is zelf groot Disney-fan, vertelt hij in gesprek met NU.nl. "Niet op Wibi Soerjadi-level, maar ik ben er zoals iedereen mee opgegroeid." Diablo's persoonlijke passie, zoals hij het zelf noemt, is Star Wars. Inmiddels is de filmreeks eigendom van Disney.

"De films waren datgene dat mij, mijn broers en mijn vader met elkaar verbond", vertelt de dj die bekend is van hits als Cutting Shapes en Chemicals.. "We zijn typische mannen. We praten niet veel en zijn totaal verschillende types. Het enige wat we gemeen hadden, was dat we met een bakje popcorn op schoot de nieuwe Star Wars-films gingen kijken. Dan hadden we iets om over te praten. Zeker nu mijn vader er niet meer is, heeft Star Wars een warme plek in mijn hart."

De samenwerking tussen de dj en de populaire sciencefictionfilmreeks kwam tot stand nadat hij op de internationale Star Wars-dag een foto postte op zijn Instagram-account. Het bericht kreeg relatief veel likes. "Toen had ook iemand van de sociale media van Star Wars gereageerd en zodoende begon het balletje te rollen."

Chewbacca's en Stormtroopers in het publiek

Voor de kledinglijn ontwierp Diablo de stukken op dezelfde manier als hij muziek maakt: "Met veel details, liefde en een persoonlijke touch. Het moet visueel prikkelend zijn, maar ook praktisch." Zo koos hij voor kleding met bijvoorbeeld een dubbele rits, twee binnenzakken en een stof die niet kan kreuken. "Zodat je de kleding, wanneer je die op reis in de koffer gooit, zonder kreukels er weer uit kunt halen."

Diablo vertelt over zichzelf dat hij niet snel tevreden is en kritisch is op zichzelf. "Maar voor het eerst heb ik het gevoel: dit is heel gaaf, nu ga ik proberen te genieten."

De artiest merkt nu al dat Star Wars-fans met enthousiasme reageren op de kleding. "Ik krijg foto's opgestuurd van mensen die memes maken. Ik weet zeker dat mensen in Star Wars-outfits naar mijn shows gaan komen. Dat wordt een interessant jaartje, met al die Chewbacca's en Stormtroopers in het publiek."

Draaien tussen Goofy en Mickey

Maar het Disney-plezier stopt niet hier: op 31 oktober mag Diablo draaien tussen Donald, Goofy en Mickey op het Halloween Festival in Disneyland Parijs. "Disney is net als dance grensoverschrijdend", vertelt Diablo. "Het zijn twee dingen die door veel mensen worden begrepen, zonder dat hier een taal of leeftijd aan verbonden is."

Diablo zal zijn set enigszins aanpassen, maar vooral ook zijn eigen nummers en remixen ten gehore zal brengen. "In Frankrijk wordt mijn muziek veel op de radio gedraaid, dus dat maakt het sowieso al een stuk makkelijker en daarnaast remix ik regelmatig platen voor artiesten als Ed Sheeran en Rihanna, dat zijn in principe ook allemaal platen die de de meeste mensen wel kennen."

Diablo, die draait in het Star Wars-themagebied in het Franse pretpark, zegt ook dat zijn futuristische muziekstijl (futurehouse) goed bij de sfeer past. "Ik probeer een bepaalde vibe neer te zetten. Het is niet alleen mijn doel om mensen te laten dansen. Het is ook prima als mensen met kinderen op hun schouders alleen luisteren en genieten. Ik wil mensen niet dwingen om te springen op mijn muziek. Iedereen mag er op zijn eigen manier van genieten", aldus de dj over het optreden.

"En het feit dat ik in een Disney-park een show mag geven, in die vette omgeving, maakt voor mij het plaatje compleet."