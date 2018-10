Victoria Beckham, die tot 2000 deel uitmaakte van de populaire meidengroep de Spice Girls en daarna kort actief was als solozangeres, heeft eigenlijk altijd iets anders willen zijn dan een artiest.

"Ik wilde altijd in de modewereld belanden. Dus ik had het geluk dat muziek nooit mijn grootste passie was", vertelt de 44-jarige Britse modeontwerper in gesprek met Vogue Australia. "Voor de andere meiden was dat wel zo."

Beckham is sinds 2008 actief als modeontwerper. Ze was ook tijdens haar tijd bij de Spice Girls meer bezig met "plan B", zoals ze het zelf noemt. "Ook als ik met de groep aan het toeren was, was ik altijd meer geïnteresseerd in de kostuums, maar ook in het licht en het podiumontwerp. Het ging bij mij niet om het optreden."

Toen de ontwerper in 1998 een concert van goede vriend en zanger Elton John bijwoonde in Las Vegas, besefte Beckham dat ze het artiestenvak wilde verlaten. "Ik kan me herinneren dat ik zag hoe hij die liedjes zong die hij al jarenlang zong. Ik zag ook zijn passie en plezier, die ook na al die tijd nog enorm waren."

Een aantal dagen later trad Beckham op met de Spice Girls in Madison Square Garden in New York. Volgens de ontwerper besefte ze toen dat haar tijd in de groep "bijna als verspilde tijd aanvoelde".

"Ik waardeer de tijd die ik heb doorgebracht met de andere meiden, maar ik heb niet wat Elton na al die jaren nog heeft", aldus Beckham. "Ik voelde er niets bij, behalve dan dat mijn kinderen in het publiek zaten en dat ik wilde dat ze hun moeder in de Spice Girls zagen."

Dochter Harper is fan van meidengroep

Beckhams zevenjarige dochter Harper is desondanks groot fan van de meidengroep, die in de jaren negentig enorm populair was en hits scoorde met nummers als Wannabe en Spice Up Your Life. "Toen we op vakantie waren, keek ze Spice World (de speelfilm die de groep in 1997 maakte, red.) de hele tijd", stelt de echtgenote van David Beckham in het interview met het Australische modetijdschrift.

Al langere tijd gaan geruchten dat de Spice Girls weer bij elkaar komen voor een reünietournee. Beckham zal daar echter niet aan meedoen, vertelde ze eerder.