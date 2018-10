Lang na de populairste jaren van Fleetwood Mac lijkt de geschiedenis zich te herhalen; gitarist Lindsey Buckingham heeft ruzie met Stevie Nicks en daardoor ook met de andere bandleden. De band heeft een roerige geschiedenis vol stukgelopen liefdesrelaties en onenigheden.

In april van dit jaar wordt bekend dat gitarist Buckingham de band verlaat. De reden daarvoor wordt niet bekendgemaakt. In oktober spreekt de 69-jarige Buckingham in muziektijdschrift Rolling Stone zich wél uit over de kwestie: zijn ex en leadzangeres Nicks zou nooit meer met de gitarist op het podium willen staan en stelt de band een ultimatum: "Hij eruit of ik eruit."

"Wat me dwarszit en mijn hart breekt, is dat we eerder 43 jaar lang altijd een manier hebben gevonden om boven onze persoonlijke verschillen en problemen uit te stijgen, om een hoger doel na te jagen en uit te drukken. Dat is onze nalatenschap. Dat is waar onze nummers over gaan. Dit is niet de manier waarop je zoiets zou moeten afsluiten", zegt Buckingham in het najaar van 2018 tegen Rolling Stone.

Het ontstaan van Fleetwood Mac

In 1975 sluit de gitarist zich in Californië aan bij de band, die in 1967 wordt opgericht in Londen. Buckingham is dan nota bene de persoon die Nicks, zijn toenmalige vriendin, bij de band haalt.

De band, die oorspronkelijk uit Peter Green, Mick Fleetwood, Jeremy Spencer en Bob Brunning bestond, is dan al meerdere keren uit elkaar gevallen en met nieuwe leden gestart. De Amerikaanse periode van de band breekt aan, met Buckingham, Fleetwood, John McVie, Christine McVie en dus Nicks. In 1977 brengt deze formatie het bekendste album, Rumours, uit. Dat levert wereldwijd grote hits als Dreams, Go Your Own Way en Songbird op. Tegelijkertijd was het ook een plaat die veel verdriet laat horen; het geeft de relationele spanningen tussen Buckingham en Nicks duidelijk weer.

In 1987 verlaat Buckingham, die inmiddels wordt gezien als het creatieve brein achter veel van de hits, Fleetwood Mac vanwege de onrust in de groep en zijn verbroken relatie met Nicks. Eind jaren negentig keert hij echter weer terug.

Begin 2014 keert ook Christine McVie - gescheiden van John McVie, maar nog altijd naam dragend - terug. Daarmee is de band weer terug in de bezetting van zijn populairste tijd.

Rechter komt eraan te pas bij nieuwe ruzie

Opnieuw blijkt deze formatie geen gelukkig huwelijk en de geschiedenis van spanningen lijkt zich vele jaren later te herhalen; Buckingham moet opnieuw vertrekken, ditmaal op verzoek van Nicks. Hij laat het er niet bij zitten, stapt naar de rechter en eist een compensatie voor de gemiste inkomsten van een geplande tournee dit jaar. Volgens zijn advocaten zou het om een bedrag tot 14 miljoen dollar (12 miljoen euro) gaan.

Dat stuit weer op onbegrip van de andere bandleden. Fleetwood Mac stelt in eerste instantie niet op de hoogte zijn gesteld van de aanklacht van Buckingham. "Iets wat eigenlijk eerst zou moeten, in plaats van naar de media stappen", aldus een woordvoerder.

Inmiddels heeft Fleetwood Mac de aanklacht ingezien en een verklaring uitgebracht. "We wijzen alle beschuldigingen die in de aanklacht van Buckingham staan van de hand. We zien de rechtszaak met vertrouwen tegemoet", meldt de band, nu nog bestaande uit Nicks, Christine McVie, John McVie en Fleetwood. Het is niet bekend wanneer de rechtszaak dient.