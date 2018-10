Mariah Carey heeft bekendgemaakt hoe haar vijftiende studioalbum gaat heten. Het album met de naam Caution komt uit op 16 november, onthult de zangeres maandag.

De 48-jarige zangeres deelt het nieuws via een video op sociale media. Haar zevenjarige zoon Moroccan is ook in de beelden te zien.

Op 5 oktober kwam haar eerste single van het nieuwe album uit. Dit nummer heet With You.

De nieuwe muziek verschijnt vlak na de reeks concerten van Carey in Las Vegas. In februari keert ze terug in de gokstad voor een nieuwe reeks in The Colloseum at Caesars Palace.

Haar laatste werk, Me. I Am Mariah, stamt uit 2014. In een interview met People vertelde de zangeres dat ze haar album een moderne sound wil meegeven, maar dat ze hierbij niet "de trends van anderen" wil volgen.

"Mijn fans willen alleen maar dat ik mijn gevoelens kan uiten, dat ik praat en zing vanuit mijn hart", aldus de zangeres.