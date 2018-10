Het album van A Star Is Born is populair. De soundtrack van de film van Bradley Cooper kwam dit weekend in de VS binnen op nummer één van Billboard-albumlijst.

De plaat is daarmee de vijfde nummer één van Lady Gaga, die een van de twee hoofdrollen speelt in de film en meeschreef aan de soundtrack, waarop ze ook te horen is.

Eerder haalde de zangeres de hoogste plaats in de albumlijst met Joanne (2016), Artpop (2013), Born This Way (2011) en Cheek to Cheek (2014), haar album in samenwerking met Tony Bennett.

De soundtrack is de best scorende in meer dan drie jaar. In 2015 werden meer platen verkocht van Fifty Shades of Grey, wat in die periode overigens slechts genoeg was voor een nummer twee-notering.

Gaga is de eerste vrouwelijke artiest die dit decennium met vijf platen op nummer één terechtkwam. Vijf mannen gingen haar voor: Drake lukte het acht keer, Justin Bieber zes. Future, J.Cole en Kanye West voerden ieder net als Gaga vijf keer de lijst aan.