Zanger Matt Simons put voor zijn muziek graag uit fases in zijn leven waarin hij het zwaarder had. De Amerikaan trouwde deze zomer en is gelukkig, maar zingt liever over moeilijke periodes.

"Voordat ik verliefd werd, had ik veel negatieve gevoelens", vertelt de Catch & Release-zanger aan NU.nl. "Toen ik twintig was, voelde ik me verloren en hopeloos."

"De muziek die ik voor mijn nieuwe album heb geschreven gaat meer over die tijd dan over hoe gelukkig ik nu ben, want daar kun je niet zo veel over schrijven als je het interessant wil houden."

De single We Can Do Better, die dit jaar uitkwam, klinkt een stuk vrolijker dan zijn andere nummers. "Ja, dat is verreweg het vrolijkste nummer op het album. Al het andere is triest", lacht de zanger.

"Het is veel moeilijker om over geluk te schrijven. Het is lastig om iets unieks te zeggen over geluk. Het is eendimensionaal, terwijl er zo veel verschillende types somberheid zijn."

'Je moet kritisch op je eigen werk zijn'

Volgend jaar komt zijn nieuwe album uit, maar de zanger toert in oktober al door Nederland. Hij staat op 21 oktober in de Oosterpoort in Groningen, op 22 oktober in Tivoli in Utrecht, op 23 oktober in de Melkweg in Amsterdam en op 24 oktober in 013 in Tilburg.

Simons, geboren in Palo Alto (Californië), heeft het gevoel nog altijd op zoek te zijn naar zijn stem en wat hij precies wil zeggen. "Mijn nieuwste werk vind ik altijd mijn beste werk, omdat het dichter bij mij staat. Als ik terugluister naar oude muziek, denk ik: ik haat dit. Misschien zeg ik dat over twee jaar ook wel over deze, maar misschien niet."

Is de zanger dan niet te kritisch op zichzelf? "Ja, dat is zeker waar. Maar dat is ook een belangrijk onderdeel van muzikant zijn, je moet kritisch op je eigen werk zijn."

Simons heeft bijzondere band met Nederland

De 31-jarige Simons is bekender in Europa dan in de Verenigde Staten. "Het is wel prettig dat ik thuis minder bekend ben. Niet dat ik het niet probeer, maar Europa heeft mijn prioriteit."

Simons heeft een bijzondere band met Nederland, omdat hij hier zijn eerste succes had. Het nummer With You werd een hit doordat het in Goede Tijden, Slechte Tijden te horen was. Daarna heeft hij een half jaar in Nederland gewoond. "Het was wild en tof. Ik heb het gevoel dat ik Amsterdam begreep."

"Dat was de belangrijkste, levensveranderende tijd die ik ooit heb meegemaakt in mijn carrière. Ik was nerveus of mijn muzikale carrière ooit zou slagen, maar daarna had ik meer hoop."

"Het nummer deed wat met mensen, en daardoor werd het veel gedraaid op de radio en verkochten mijn concerten uit. Het bracht me veel mogelijkheden in Nederland."

Nog geen doorbraak in woonplaats New York

Het succes in Nederland zorgde (nog) niet voor een internationale doorbraak. "Wel zorgde het ervoor dat ik veel in Nederland kon gaan doen. In andere landen deed het nummer niet zo veel. Maar het leidde tot bijvoorbeeld een Europees platencontract, en ik kon ook dingen doen in Duitsland." Daarna volgde het nummer Catch & Release dat wereldwijd een hit werd.

Doordat hij in zijn woonplaats New York minder bekend is, leidt hij eigenlijk twee verschillende levens. "Ja, zeker. Veel van mijn vrienden hebben mij nog nooit zien optreden in grote zalen, maar altijd in kleine clubs in New York. Ze weten wel dat ik hier een groter publiek heb, maar dat hebben ze nog nooit gezien."