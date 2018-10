Meer dan 2.500 nationale en internationale artiesten treden deze week op tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). NU.nl sprak enkele dj's over het evenement. Vandaag: dj-duo Sunnery James & Ryan Marciano.

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jullie persoonlijk?

"ADE is voor ons allereerst belangrijk, omdat we Amsterdamse jongens zijn. Thuis kunnen laten zien waar we voor staan, is het allerleukst. We zijn er echt trots op dat dit in onze thuisstad gebeurt, want ADE is uitgegroeid tot het belangrijkste dance-event van de wereld."

ADE valt net na het festivalseizoen, is dat eigenlijk niet te laat?

"Nee, dat is juist perfect. Iedereen heeft weer tijd, terwijl ze nog wel in die flow zitten van reizen en feesten bezoeken. Het is eigenlijk de afsluiter van het oude seizoen, met een bruggetje naar het nieuwe seizoen. Dat is heel bijzonder."

Hoe belangrijk is de Europese markt voor jullie als dj?

"De Europese markt is voor ons altijd belangrijk geweest. We hebben die nooit achter ons gelaten, zijn altijd blijven terugkomen naar landen als Zweden, België en Duitsland. Hier is de dancescene ontstaan. Niks ten nadele van Amerika, maar Europa ligt aan de basis van de dance. We vinden het ook leuker om door Europa te touren, omdat hier meer cultuur is. Never dat we het achter ons laten."

Op dancefeesten wordt vaak drugs gebruikt. Vinden jullie het erg als dat gebeurt als je zelf draait?

"We hebben dat meestal in de eerste instantie niet eens door. Maar eerlijk gezegd hebben we liever een helder iemand voor ons staan die geniet van de muziek, dan iemand die daar helemaal 'doorgesnoven' staat. Want je weet dan niet of iemand daar voor onze muziek staat, of gewoon om te trippen op een feestje. We oordelen niet als iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid maar blijft houden. Op festivals gebeurt er natuurlijk weleens wat, maar de fans die naar onze eigen events komen, gebruiker vaker alcohol - ook slecht natuurlijk. Onze laatste release Drunk in the coffeeshop zegt misschien al genoeg, haha."