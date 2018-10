Glennis Grace, die het eind september tot de finale van America's Got Talent schopte en daarmee ook bekendheid in de Verenigde Staten verwierf, heeft erover nagedacht om haar hit Afscheid in het Engels uit te brengen.

"Ik heb erover nagedacht, langer geleden al", vertelt de veertigjarige zangeres vrijdag aan Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door.

Afscheid werd in 2011 uitgebracht door Grace nadat zij dit ten gehore bracht in het programma De beste zangers van Nederland. Het nummer is een cover van Volumia. De voormalige band van frontman Xander de Buisonjé bracht het liedje eerder in 1998 uit.

Hoewel dit idee al lang op de plank ligt, wil Grace eerst origineel materiaal uitbrengen. "Ik heb ambitie om zelf mijn eigen ding te doen." Mogelijk gaat de zangeres haar eigen muziek schrijven. "Ik weet dat ik het in me heb. Het is altijd al mijn droom geweest om eigen materiaal uit te brengen."

Maar de zangeres wil dit niet te gehaast doen, legt ze uit. "Hardlopers zijn doodlopers. Ik wil bewust keuzes maken. Ik bekijk het rustig aan, dat is altijd al zo geweest."

Aanbieding om Whitney-concert in Amerika te geven

Ook vertelt de artiest dat ze al aanbiedingen heeft gekregen om haar Whitney Houston-concertreeks ook in Amerika te doen. "Ik denk het wel", antwoordt Grace op de vraag of ze op de aanbiedingen ingaat. Soms moet je luisteren naar je publiek. Hopelijk eindigen we in Las Vegas."

Eerder op vrijdag werd bekend dat Grace haar Houston-concert volgend jaar in Ahoy geeft.

Grace wist zich niet bij de laatste vijf te voegen in de finale van America's Got Talent. De talentenjacht werd uiteindelijk gewonnen door de Canadees-Amerikaanse magiër Shin Lim. Hij won 1 miljoen dollar (850.000 euro) en een optreden in Las Vegas.