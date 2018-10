Dat veel dj's te maken krijgen met een hoge werkdruk werd de afgelopen maanden duidelijk met nieuwsberichten over Hardwell en Avicii. Hardwell maakte in september, enkele maanden na het overlijden van Avicii, bekend dat hij voor onbepaalde tijd stopt met het geven van optredens. Donderdag is zijn voorlopig laatste keer op het podium. NU.nl vroeg enkele dj's hoe zij proberen de balans te bewaren.

Sam Feldt (25)

"De dood van Avicii heeft me best wel gechoqueerd, ik heb daar toen ook redelijk veel interviews over gegeven. Hardwell is, denk ik, een iets ander verhaal; die vindt het volgens mij heel leuk om te draaien, maar is zichzelf op een gegeven moment gaan vragen afvragen wie hij eigenlijk is als mens. Avicii was een producer die het nooit leuk heeft gevonden om op te treden, maar een beetje werd gedwongen. Problemen ontstaan denk ik als je geforceerd wordt om dingen te doen die je niet wil, dan ga je misschien naar alcohol of drugs grijpen. Ik draai al vanaf mijn elfde, omdat ik het gewoon heel leuk vind. Voor mij is de werkdruk dan ook beter te managen omdat ik mijn werk meer als hobby zie. Wel doe ik tegenwoordig iets minder boekingen, om wat meer rust in te bouwen. En ik ga vaker naar de sportschool en drink amper meer tijdens shows."

The Flexican (35)

"Ik merkte twee jaar geleden dat ik te weinig rustmomenten had om mezelf te ontwikkelen, zowel muzikaal als persoonlijk. Daardoor kon ik niet creatief bezig zijn in de studio. Toen ik begon met draaien, was er geen leerschool voor dj's. Gaandeweg maak je bepaalde keuzes en fouten, en soms raak je het overzicht kwijt. Voor mij was het toen belangrijk om even een stap terug te doen en aan mezelf te gaan werken. Ik ben gezonder gaan eten en ik ben veel minder alcohol gaan drinken. Ik drink nu haast nooit meer en daardoor heb ik een meer heldere kijk op het leven. Het is heel leuk om dronken te zijn, maar niemand heeft het over de dagen daarna, waarin je je niet op je best voelt en ook niet op je creatiefst bent. Ik ben ook aan yoga en meditatie gaan doen, en dat helpt me nog steeds. Verder heb ik, nu ik vader ben, mijn ritme omgegooid. Ik kan niet meer nachtenlang doorhalen, zoals ik vroeger deed. Ik wilde er nooit aan geloven, aan werken van 9 tot 5, maar nu merk ik dat ochtendenergie heel puur is. Je wordt wakker en je lichaam is uitgerust, dus het is logisch dat je brein dan het best werkt."

Joris Voorn (41)

"Balans is heel belangrijk in ieders leven, of je nou dj bent of een kantoorbaan hebt. Je moet goed voor jezelf zorgen, voor lichaam en geest, want bij een hogere werkdruk loopt iedereen het gevaar zichzelf te verliezen. Dj's in het hoge segment, die veel gigs hebben en managers die veel van hen vragen, lopen natuurlijk wel meer gevaar overwerkt te raken. Daarom moet je ervoor zorgen dat je een team om je heen hebt dat oog heeft voor jou als persoon en niet alleen voor de dollartekens. In mijn scene is het nog wel te overzien. Ik doe nauwelijks optredens door de week; ik ben vaak alleen in het weekend weg. Ik heb een gezin en daar wil ik ook graag tijd mee doorbrengen, dus over het algemeen probeer ik zo veel mogelijk thuis te zijn. Het maakt me ook heel erg grounded, het feit dat ik een heel 'normaal' leven heb naast een gek weekendleven."

San Holo (27)

"Volgens mij is de werkdruk voor iedereen heel hoog, ook voor mensen buiten de dj-scene. Ik zie heel veel mensen overspannen raken. Maar als toerende artiest heb je het wel echt zwaar. Er komt zo veel meer bij kijken dan op een podium staan en een optreden doen. Als ik een show moet geven voor tienduizend man kan ik bijna niet zeggen dat ik niet kom, ook al ben ik ziek of voel ik me niet lekker. Het is belangrijk om grenzen te stellen, maar vaak heb je pas door dat je te ver gegaan bent als het al te laat is. Ik heb weleens meegemaakt dat ik opeens ging hyperventileren, terwijl ik me eigenlijk heel goed voelde. Toen heb ik het wel een tijdje rustiger aan gedaan. Maar de laatste keer dat ik op vakantie was, is alweer zeven jaar geleden. Ik weet ook niet meer hoe dat moet, niks doen. De komende tijd wil ik wel leren om meer in het nu te leven."

Sunnery James & Ryan Marciano

"Natuurlijk moet je altijd de balans weten te houden, maar het ligt er ook aan wat je persoonlijkheid is. Avicii werd gepusht in iets wat hij niet voelde. Als je continu moet presteren op een gebied waar je niet gelukkig van wordt, dan is één keer per week optreden al te veel. Robbert (van de Corput, Hardwells echte naam, red.) heeft jarenlang getoerd, terwijl hij van nature een producer is. Het is niet gek dat hij dan nu besluit om meer tijd in de studio door te brengen. Het is moeilijk in te schatten wat werkdruk precies inhoudt; voor de één is een optreden zwaarder dan voor de ander. Maar als je het altijd benadert als strijd, kunnen we ons goed voorstellen dat het je opbreekt. Thuis opladen is voor ons belangrijk, met je gezin zijn. Zij zijn uiteindelijk de bron van het succes."