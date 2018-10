Meer dan 2.500 nationale en internationale artiesten treden deze week op tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). NU.nl sprak enkele dj's over het evenement. Vandaag: dj en producent The Flexican (35).

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?

"De afgelopen tien jaar is het heel belangrijk geworden. Ik heb verschillende muziekconferenties bezocht en eentje die altijd heel belangrijk is geweest, is Miami Music Week. Daar draait het tegenwoordig niet meer om de conferentie maar meer om de feesten en de poolparty's, terwijl Amsterdam en ADE de afgelopen jaren echt gegroeid zijn. Nederland is sowieso een voorloper in de dancescene, veel grote festivals zijn hier ontwikkeld. Voor mij persoonlijk is ADE de afgelopen vijf jaar steeds belangrijker geworden omdat er meer ruimte is gekomen voor cross-over; mijn stijl. Verder ga ik tijdens ADE naar feesten waar ik normaal niet naartoe kan, dan ga ik naar dj's die een totaal andere stijl draaien. Er is zo veel keus en het is ook nog eens in mijn eigen stad, dat is echt bijzonder."

ADE valt net na het festivalseizoen; is dat eigenlijk niet te laat?

"Het is juist goed, omdat acts dan minder toeren en vaker beschikbaar zijn. Alle feesten op Ibiza zijn dan ook afgelopen, dat helpt wel mee."

Hoe belangrijk is de Europese markt voor jou als dj?

"Heel belangrijk. Op een gegeven moment deed ik heel veel in Nederland en België, maar ik wilde een nieuw publiek bereiken en Europa is interessant omdat het dichtbij is. Frankrijk heeft voor mij een heel interessante markt en ook in andere landen in Europa en Azië kan ik nog groeien. Uiteindelijk zou ik ook graag naar Zuid-Amerika willen, maar daar draait het nu voornamelijk om EDM."

Op dancefeesten wordt vaak drugs gebruikt. Vind jij het erg als dat gebeurt als je zelf draait?

"Nee. Ik zie de combinatie muziek en drugs als een soort huwelijk dat al jarenlang goed gaat. Als er niet iets als xtc was ontstaan, waren sommige muziekstromingen ook niet ontstaan. Het houdt elkaar in stand. Het is eigenlijk iets heel 'oers', dansen en in trance komen met muziek. In deze maatschappij vinden mensen het moeilijk om dat zonder een hulpmiddel te doen, dus je zou xtc een shortcut kunnen noemen om in trance te komen met muziek. Ik snap dat het er is en dat mensen het fijn vinden. Uiteindelijk is het heel magisch om mensen te zien opgaan in je muziek."