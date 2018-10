Meer dan 2.500 nationale en internationale artiesten treden deze week op tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). NU.nl sprak enkele dj's over het evenement. Vandaag: dj en producent Sam Feldt (25).

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?

"Ik denk dat het heel bijzonder is dat Nederland een supergrote export aan dj's en evenementen heeft en ik vind het heel cool en bijzonder dat we dat één keer per jaar aan de buitenwereld kunnen laten zien. Voor mijzelf is het top, want ik ben weer een keer in Nederland en dat komt al niet zo vaak voor. Zo kan ik met m'n Nederlandse fans praten, maar ook connecten met heel veel mensen die voor ADE naar Amsterdam vliegen, zoals promotors en labels. Iedereen die in de muziekwereld werkt komt tijdens ADE bij elkaar."

ADE valt net na het festivalseizoen; is dat eigenlijk niet te laat?

"Het zou een beetje moeilijk zijn om het in het festivalseizoen te doen, want vaak zijn dj's dan te druk met optreden. Maar als ik een verbeterpunt zou mogen noemen: januari is misschien nog iets beter, want dat is voor alle dj's de rustigste maand van het jaar."

Hoe belangrijk is de Europese markt voor jou als dj?

"Heel belangrijk. Er zijn dj's die alleen in Azië of Amerika draaien, maar voor mij is het altijd de hele wereld geweest. In Europa zijn landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje heel groot voor mij, daar ben ik vooral in de zomer veel te vinden."

Op dancefeesten wordt vaak drugs gebruikt. Vind jij het erg als dat gebeurt als je zelf draait?

"Ik ben er niet op tegen als het verantwoord gebeurt. De een drinkt Red Bull en staat op zo'n kop en de ander neemt een pilletje. Amsterdam is daar best tolerant in en er is hier ook redelijk wat educatie over drugs. In andere landen heb je dat minder en dan zie je dat het weleens misgaat."