Meer dan 2.500 nationale en internationale artiesten treden deze week op tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE). NU.nl sprak enkele dj's over het evenement. Vandaag: dj en producent San Holo (27).

Hoe belangrijk is ADE voor de dancescene en wat betekent het voor jou persoonlijk?

"Voor de dancescene is het heel belangrijk. In Amerika worden veel muziekconferenties gehouden, zoals SXSW en de Miami Music Week, maar ADE is echt representatief voor Europa. Het dient als een soort hub voor alle connecties die in Europa gemaakt worden. Voor mij persoonlijk is het belangrijk omdat ik voornamelijk bezig ben in het buitenland - 90 procent van de tijd ben ik on the road. Het voelt fijn om een weekje thuis te zijn en met vrienden en andere mensen die dicht bij me staan te kunnen delen waar ik mee bezig ben."

ADE valt net na het festivalseizoen; is dat eigenlijk niet te laat?

"Ik denk het niet. In het festivalseizoen is iedereen juist heel erg druk. Voor mij is dit de perfecte tijd."

Hoe belangrijk is de Europese markt voor jou als dj?

"Voor mij geldt dat ik de eerste drie, vier jaar van mijn carrière vrij weinig heb gedaan in Nederland. Ik ben veel gaan draaien in Amerika en Azië, in Nederland en de rest van Europa viel het kwartje pas later. Dus voor mij is het heel interessant. Het lijkt me leuk om vaker dichter bij huis te kunnen draaien."

Op dancefeesten wordt vaak drugs gebruikt. Vind jij het erg als dat gebeurt als je zelf draait?

"Ik denk dat het niet verstandig is voor mij om daar uitspraken over te doen."