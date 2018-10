Anouk bracht vrijdag haar eerste Nederlandstalige album uit. Drie jaar geleden scoorde de Haagse zangeres, die meestal in het Engels zingt, een hit met het Nederlandstalige nummer Dominique. De meningen over Wen D'r Maar Aan zijn erg verdeeld.

de Volkskrant - 2 sterren

"Stroperig gearrangeerde liedjes met veel strijkers en weinig tempo botsen regelmatig met de vaak wanhopige hartekreten in Anouks teksten. (...) Muzikaal is het allemaal nogal saai, maar het ergste zijn de echt knullige rijmelarijen. Neem een tekst als: 'Want tot nu toe zag ik liefde alleen maar in mijn dromen/Maar nu was het toch eindelijk ook op mijn pad gekomen.'"

NRC - 4 sterren

"Voor Anouk geldt nog altijd: de enige regel is dat er geen regels zijn. 'Baby hou me vast', zingt ze in een countryachtige ballade, 'Want ik mis je/Aaah, I do'. Op Wen D'r Maar Aan heeft Anouk de taal binnen de taal gevonden waaraan vakzuster Wende (Snijders, red.) refereert. Simpele spreektaal en poëtische liefdesverklaringen gaan naadloos op in teksten die vloeien, ontroeren en de luisteraar meetrekken in de gedachtewereld van een sterke vrouw die zich kwetsbaar op durft te stellen."

AD - 3 sterren

"Toch is de combinatie van Nederlands levenslied en pure blues onmiskenbaar intrigerend. Wie luistert naar Red mij wordt ondanks het wat kreupele refrein ('Geloof me, mijn hart is echt niet gemaakt van steen') diep geraakt door de levenstwijfel die de smartlap ademt."

Trouw - 3 sterren

"Het knappe van Wen D'r Maar Aan is dat de zangeres het over een andere boeg gooit, maar toch trouw blijft aan haar eigen stijl. Ze ontwijkt knap de valkuil van het kleinkunstige, altijd een risico bij het Nederlandstalige lied. Dit experiment is beslist voor herhaling vatbaar. En dat zou goed kunnen gebeuren, als de albumtitel enige indicatie mag zijn."

