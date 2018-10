Nielson brengt vrijdag zijn nieuwe album uit. Met Diamant laat de Dordtenaar een andere kant van zichzelf zien aan het publiek, dat hem vooral kent van nederpopliedjes als Mannenharten, Hoe en Sexy Als Ik Dans. Met het derde album gooit Nielson het over een compleet andere boeg.

De artiest werd bekend na zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland in 2012. Sindsdien heeft hij twee albums uitgebracht met Zo Van Ah Yeah (2014) en Weet Je Wat Het Is (2016). Na vijf jaar dezelfde soort muziek te hebben gemaakt, wilde Nielson zijn hart volgen.

"Die albums zijn twee mijlpalen van een bijzonder turbulente tijd. Maar ik ben klaar om de leiding te nemen en aan te geven wat ik wel of niet wil doen. Het is heel makkelijk om muziek te maken naar de verwachtingen, maar ik wilde in de muziek ook mijn hart volgen. Toen was ik een 22-jarige jongen, nu ben ik een 28-jarige man met een heel ander leven. Dat hoor je nu terug in de muziek, wat echt een verlengstuk van mij is", zegt de zanger in gesprek met NU.nl.

'Nu krijg je echt daadwerkelijk een kijkje in mijn ziel'

De grootste verandering vindt hij zelf de kwetsbaarheid. "Voorheen was het vooral vrolijk en ritmisch. Nu krijg je echt daadwerkelijk een kijkje in mijn ziel en zie je wat ik echt belangrijk vind. Het is wel nog steeds een muzikale zoektocht die nog gaande is en dit album is dan ook tussenstation."

In zijn nieuwe muziek is zijn kenmerkende gitaar niet meer te horen. "Dat vond ik in het begin eng, maar nu vind ik het heerlijk. Ik heb heel veel vrijheid op het podium. Het is een kwestie van jezelf in het diepe gooien. Nielson pusht mij als persoon om uit mijn comfortzone te treden."

Uit die comfortzone kan Nielson nu treden, nadat hij een tijd lang uit de publiciteit stapte en tijd maakte voor zijn omgeving. "Na de tweede keer de Heineken Music Hall (nu AFAS Live, red.) heb ik een soort van denkbeeldige streep gezet achter vijf jaar Nielson. Ik heb mij driekwart jaar teruggetrokken en prikkels gezocht die ik nodig had", gaat de 28-jarige Nielson verder.

'De wereld gaat en draait niet alleen over mij'

"Ik ben er in die periode achter gekomen dat de wereld niet alleen over mij gaat of om mij draait. Ik heb aandacht gehad voor mijn omgeving, de mensen die dicht bij mij staan. Het was goed om even een stap terug doen. Ik ben inmiddels getrouwd (met Hanna Verduijn, red.), we hebben een huis gekocht en een hond. Ik kon in die tijd goed reflecteren en mij echt bezinnen op de muzikale toekomst."

Met Diamant ziet Nielson die toekomst rooskleurig tegemoet. Met de verandering in zijn muziek geeft de zanger zijn ziel bloot aan de luisteraar. Iets waar hij normaliter niet zo open over is. "Ik hou mijn privéleven graag privé. Maar als je luistert naar Diamant, weet je precies wie ik ben."

Door de singles Diamant, Doen, Durven of de waarheid en IJskoud heeft het publiek al kennis kunnen maken met de nieuwe Nielson. Volgens de zanger is IJskoud het nummer waar hij het meest tevreden over is. "Ik ben daar gewoon heel trots op. Het is gelukt om exact mijn gevoel op te schrijven. Ik schets een-op-een een beeld waarin ik toen zat. Het klinkt niet lelijk in het Nederlands. Het is eigenlijk superpersoonlijk, maar ook interpretabel voor iedereen."

Zanger wordt door nieuwe sound vergeleken met Justin Timberlake

Diamant is volgens de zanger pas het begin van zijn nieuwe stijl, waardoor hij werd vergeleken met Justin Timberlake. "Dat is natuurlijk een krankzinnig compliment wat eigenlijk niet eens waar is. We moeten wel realistisch blijven. In Nederland hebben we te maken met andere budgetten en is de industrie anders. Maar ik ben wel geïnspireerd geraakt door internationale hiphop van artiesten als Justin Timberlake, The Weekend en Bruno Mars. Internationale popmuziek in je eigen taal is nog niet echt geprobeerd en ik wilde dit heel graag doen."

Bij het nieuwe album hoort ook een clubtour. Nielson kijkt enorm uit naar de avonden in het theater, al is hij zich ervan bewust dat zijn publiek mogelijk ook moet wennen aan de nieuwe Nielson. "Ik kom net uit de repetities. De set van de clubtour luister ik in de auto en daarbij denk ik al aan de optredens. Ik denk dat de mensen allemaal op hun ticket gaan kijken bij de eerste klanken, omdat het zo anders is dan voorheen. Misschien vragen ze zichzelf wel af of ze in de goede zaal zitten."