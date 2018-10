Lindsey Buckingham, de ex-gitarist van Fleetwood Mac, is meer in detail getreden over zijn ontslag. Leadzangeres Stevie Nicks zou via haar manager hebben laten weten dat ze nooit meer met hem op een podium wilde staan.

In een interview met Rolling Stone vertelt de 69-jarige Buckingham over hoe hij begin 2018 aan de kant werd gezet. Manager Irving Azoff zou hem hebben gebeld met de mededeling dat Nicks problemen had met een woede-uitbarsting over intromuziek en de manier waarop hij schamper om een van haar toespraken lachte.

Buckingham ging er vervolgens van uit dat Nicks uit de band zou stappen. Maar toen hij een paar dagen later terugbelde om te checken hoe het zat, bleek dat hij zelf aan de kant was gezet.

Nicks zou tegen de band hebben gezegd dat ze zou vertrekken als Buckingham de band niet zou verlaten.

'Dit is niet de manier'

"Of ik kapot ben van het feit dat ik geen tour meer kan doen met Fleetwood Mac? Nee", reageert Buckingham. "Omdat ik nu zie dat er andere mogelijkheden zijn", meent de gitarist.

"Wat me wel dwarszit en m'n hart breekt, is dat we eerder 43 jaar lang wel altijd een manier hebben gevonden om boven onze persoonlijke verschillen en problemen uit te stijgen, om een hoger doel na te jagen en uit te drukken. Dat is onze nalatenschap. Dat is waar onze nummers over gaan. Dit is niet de manier waarop je zoiets zou moeten afsluiten."

Azoff en de andere bandleden weigerden te reageren op Buckinghams verhaal. In een eerder interview liet Nicks wel weten dat er een conflict was, omdat Buckingham veel later wilde gaan touren dan de rest.

Nicks en Buckingham hebben in het verleden een relatie gehad.