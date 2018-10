Joe Jackson, bekend van hits als Is She Really Going Out With Him? en Be My Number Two, geeft vijf concerten in Nederland. De zanger bezoekt onder meer Amsterdam en Groningen.

De 64-jarige Jackson staat op 17 maart in De Oosterpoort in Groningen. Op 7 en 8 april geeft hij een concert in het Amsterdamse poppodium Paradiso en op 10 april staat hij in Muziekcentrum Enschede. Een dag later geeft hij nog een optreden in De Vereeniging in Nijmegen.

De Brit zal tijdens deze concerten ook nummers ten gehore brengen van zijn nieuwe album Fool, de opvolger van het in 2015 verschenen Fast Forward, dat in januari verschijnt.