De Amerikaanse rapper Nelly komt naar Nederland. Op 21 november staat hij in de Amsterdamse Q-Factory.

De 43-jarige artiest die wereldhits scoorde met onder meer Hot in Herre en Ride Wit Me, was eind vorig jaar ook in ons land te zien. Hij trad toen op in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Hengelo.

Nelly, die in het echt Cornell Haynes heet, brak in 2000 door met zijn album Country Grammar. De titelplaat belandde in de Top 40, net als E.I. en Ride Wit Me. Een jaar later kwam Nellyville uit, met de hits Hot in Herre, Dilemma en Work It.

Voor die laatste twee nummers werkte de rapper samen met respectievelijk Kelly Rowland en Justin Timberlake. De afgelopen jaren maakte Nelly onder meer platen met Miley Cyrus (4x4) en daarnaast met Nicki Minaj en Pharrell Williams (Get Like Me).

Zijn nieuwste nummer Freaky with You is een cover van Silks Freak Me uit 1993.