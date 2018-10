Met veertig jaar op de teller doet de Ierse rockband U2 er nog steeds toe, klinkt het na hun uitverkochte optreden van zondagavond. De recensies van de eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, waarmee de band ook maandag nog de Ziggo Dome vol heeft staan, prijzen vooral de show en platenkeuze.

De Telegraaf - geeft geen sterren

"De stijf uitverkochte Amsterdamse concertarena werd het decor van een tot in de puntjes verzorgde 'totaalrockshow'. Iets waar U2 al bijna vier decennia een abonnement op lijkt te hebben. En zeker niet alleen door bovengenoemde randzaken. Ook muzikaal doen ze er nog toe, met de nodige nieuwe nummers die keurig opgingen in enkele van hun zo geliefde grootste hits."

AD - geeft geen sterren

"U2 bleek vanavond tijdens het optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome zijn vertrouwde zelf: bombastisch, prekerig, visueel overdonderend en simpelweg heel erg goed. (...) Geen With or Without You of Where the Streets Have No Name dus dit keer. U2 kan inmiddels prima zonder. Door songs als Even Better Than the Real Thing of City of Blinding Lights sleutelplekken op de setlijst te geven en door het niveau van visueel spektakel in een concertzaal weer een stapje hoger te tillen. Want U2 mag dan zijn gevoel voor de trends van de hitparade zijn verloren, de laatste mode qua technisch vernuft op het livepodium volgt de groep op de voet."

NRC - drie sterren

"Het was bombastisch en ontwapenend tegelijk. Megalomaan, doch nederig. Ingetogen, maar ook mateloos. Het was kortom U2 in al zijn glorie en onuitstaanbaarheid. Alleen al de schrijfwijze van de zogeheten eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour, zondag- en maandagavond in de Amsterdamse Ziggo Dome, verraadde het bipolaire karakter van de show."

De Volkskrant - drie sterren

"Het werkte na al die jaren nog altijd en fijn ook om de vier heren even gewoon bij elkaar op het hoofdpodium te zien staan. Bono had vanaf het tweede liedje, het nieuwe Lights of Home, nogal eens de neiging zich van de rest af te zonderen. Dan stond hij op de loopbrug die de zaal in de lengte doorsneed en die het hoofdpodium met een klein cirkelvormig plateau achter in de zaal verbond, terwijl de rest zich elders bevond."

"Een beetje potsierlijk allemaal, net als de overdaad aan video op de ledschermen boven de loopbrug. Gaandeweg de show kwamen neonazi's, vluchtelingen en andere actuele narigheid op de schermen voorbij, dit keer gelukkig minder begeleid door gepreek van Bono dan gebruikelijk. Maar het leidde wel de aandacht af van de verhaallijn die U2 wel degelijk in de show had aangebracht."

