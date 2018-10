Douwe Bob laat met zijn nieuwe nummer Shine een andere sfeer horen dan op zijn eerdere platen. De zanger zegt in gesprek met NU.nl het "logisch" te vinden om een ander geluid te ontdekken.

"Ik was ook wel een beetje klaar met die 'seventiesband-vibe'", vertelt de schrijver en zanger, die donderdag het eerste nummer van zijn nieuwe album The Shape I'm In presenteerde op een groot schip in Amsterdam. Op die locatie is ook een groot deel van de videoclip gefilmd. De clip is vanaf vrijdag te zien.

"We zijn in zee gegaan met een nieuwe producer", legt Douwe Bob uit. "Die goot er een ander sausje over. Wij gingen anders schrijven. Een organisch geheel, geen geforceerde formuleverandering zoals je in het bedrijfsleven misschien ziet", aldus de zanger.

"We schreven de muziek op een groot schip. Normaal gesproken deed ik dat eigenlijk altijd met Jan-Peter Hoekstra en Matthijs van Duijvenbode, de gitarist en toetsenist. Maar het leek me nu gaaf om met de hele band bij elkaar te komen. We zaten in een donkere, bruine ruimte en voelden ons weer helemaal vijftien; jammen met schoolvriendjes. Dan gooide de drummer een ritme op waar we op doorgingen of de gitarist kwam met een riff."

'Niemand kan je tegenhouden'

Met Shine wil Douwe Bob vooral een boodschap meegeven aan jongeren. "Ik geniet heel erg van mensen die ergens goed in zijn en die dat na willen jagen. De clip heb ik opgenomen met Yens, een jochie van elf dat modeontwerper wil worden. Zoiets grijpt mij aan, ik herken mezelf daarin. Mensen vinden het nog weleens eng als je niet in het gareel loopt, wat zich kan uiten in pesten. Luister naar jezelf, doe wat je wil doen. Als je een modeontwerper wil worden, dan word je een fucking modeontwerper. Niemand kan je tegenhouden."

Shine is onderdeel van het nieuwe album dat begin november verschijnt. Daarin rekent de zanger af met een lastige periode. "De teksten komen van heel diep. Sommigen zijn erg uplifting geworden, maar anderen heb ik thuis in mijn eentje huilend geschreven. Dat had ik hiervoor nog nooit gehad", zegt de singer-songwriter.

"Het is nog best wel vers. Ik was niet zo'n leuke gast meer de afgelopen 1,5 jaar. Moe op allerlei manieren. Een egocentrische lul, doordat ik nooit meer rustig aan heb gedaan sinds het Eurovisie Songfestival. Grappig eigenlijk, als je bedenkt dat ik Slow Down zong."