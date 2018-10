Zanger Joost Zweegers, beter bekend onder zijn artiestennaam Novastar, besloot het roer compleet om te gooien toen hij bij het maken van zijn vijfde album onverwachts op zoek moest naar een nieuwe producer.

Novastar was al een heel eind met zijn nieuwe plaat - alleen de repetities en de opnamen moesten nog plaatsvinden - toen producer John Leckie afhaakte wegens hartproblemen. "Toen heb ik, als gevoelige creatieve geest, beslist om van iets negatiefs iets goeds te maken voor een keer", vertelt de zanger aan NU.nl.

"Ik heb tegen mezelf gezegd dat ik deze keer niet in een dip ga zitten, hoewel dat de meest voor de hand liggende weg geweest zou zijn. Ik ga alles omgooien en op een andere manier werken. Ik doe een andere deur open en dan overleef ik deze tegenslag. Door die mentaliteit zat ik binnen een maand in Brighton met nieuwe mensen te werken", aldus de 47-jarige zanger.

'Een nieuwe, frisse Joost'

Novastar had eigenlijk gepland om te repeteren in Bath en op te nemen in de befaamde Abbey Road-studios, maar door het wegvallen van Leckie gingen die plannen niet door. In Mikey Rowe, die zijn studio in Brighton heeft, vond hij een nieuwe producer.

"Ik heb met mijn auto vol gitaren de boot genomen naar Brighton, en daar ben ik een tijd gaan wonen", aldus Novastar. "Gelukkig heb ik een heel lieve vrouw, die helemaal achter me stond en het goed vond dat ik zo lang van huis was. Tegen mijn systeem in ben ik van 9 tot 5 gaan werken in plaats van 's nachts. Ik heb een nieuwe band samengesteld, om een nieuwe en frisse Joost te krijgen."

Hoewel hij met Leckie al had bepaald welke nummers op het album moesten komen, besloot Novastar met Rowe alle liedjes opnieuw te bekijken. "De songs die ik weggegooid had, kregen een nieuw leven. Het werd een nieuwe mengeling van songs. Ook daar ben ik nu blij om: mijn eerste single was een liedje dat in eerste instantie niet geselecteerd was. Op die manier is een verfrissing soms dankbaar."

'De melancholie blijft er bij mij altijd wel in'

Qua gevoel ligt zijn album, In The Cold Light Of Monday, voor de zanger het dichtst bij zijn debuutplaat Novastar, waarop nummers als Wrong en The Best Is Yet To Come staan. "Dat heeft te maken met de openheid van de songs", legt de al jaren in België wonende Nederlander uit. "Ze komen niet vanuit een té sentimenteel of getormenteerd gevoel. De melancholie blijft er bij mij altijd wel in, maar deze plaat heeft een opener klank. Er is een soort frisheid te bemerken, die te maken heeft met dat alles in zo'n korte tijd van negatief naar positief gegaan is."

Ook met de platenhoes, ontworpen door radio-dj en kunstenaar Ruud de Wild, is de zanger blij. "Ik ken Ruud al heel lang. Hij heeft al vaker voorgesteld om een hoes te ontwerpen, maar het paste voor mijn gevoel nooit helemaal. Deze keer wel, hij had echt het Brighton-gevoel te pakken. Zijn artwork vertelt helemaal waar mijn plaat voor staat."

"De plaat is heel erg in balans en daar kwam die hoes nog eens bovenop", gaat de zanger verder. "Het is een kloppend verhaal. Vanaf het moment dat ik alles omgooide, beleefde ik een soort genotsperiode. Muziek is zo belangrijk voor mij: ik ben één en al muziek. Ik voel me de koning te rijk."