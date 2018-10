Nile Rodgers geeft in december weer optreden in Nederland

Rodgers en Chic komen met een "gloednieuwe, dansvloervullende liveshow" naar Amsterdam, maakt Mojo dinsdag bekend. Kaarten voor het concert zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

In Amsterdam zullen Rodgers en Chic niet alleen oude hits als Le Freak en Est-ce Que (C'est Chic) spelen, ook materiaal van het vorige week verschenen album It's About Time staan op de setlist. It's About Time is de eerste plaat van Rodgers & Chic in 25 jaar.

Rodgers was dit jaar al een paar keer in Nederland. Zo gaf hij optredens op het North Sea Jazz Festival en Lowlands. Later deze maand is hij aanwezig bij de conferentie van het Amsterdam Dance Event.