Profiel: Hoe Charles Aznavour (94) uitgroeide tot legendarische chansonnier

Aznavour werd op 22 mei 1924 in Parijs geboren als Chahnour Varinag Aznavourian en was de zoon van Armeense immigranten die op doortocht naar de Verenigde Staten in Parijs op een visum wachtten, toen hun tweede kind zich aandiende. Ze besloten in de Franse hoofdstad te blijven.

Toen hij in de jaren veertig begon met zingen, koos hij al vrij snel de artiestennaam die de hele wereld zich nog lang zal herinneren. Samen met zanger Pierre Roche (overleden in 2001) vormde hij een duo. De echte wereldwijde doorbraak voor Aznavour kwam nadat Edith Piaf hem had horen zingen en besloot hem mee te nemen op tournee.

Naast zingen had de chansonnier ook een grote passie voor acteren. Bijna twintig jaar na zijn eerste rol in La guerre des gosses won hij in Frankrijk de prijs voor beste Franse mannelijke acteur. Later zou hij nog veel vaker worden onderscheiden.

Aznavour zong veel over de liefde

Vrijwel alle liedjes van Aznavour gingen over de liefde. Toen hij begon met het schrijven van liedjes in de jaren veertig hadden mensen volgens hem seks "met het licht uit" en mochten mannen niet praten of zingen over hun gebroken hart. Met zijn muziek probeerde hij ieder taboe dat er bestond in de wereld te bezingen; van depressies, seks en verkrachting tot homoseksuele travestieten (What Makes a Man).

"Het praten over dingen waarvan wordt gezegd dat je het er niet over mag hebben is een soort van ziekte van mij", vertelde hij daarover in 2015 in een interview met The Guardian.

Aznavour wordt beschouwd als een van de grootste chansonniers en zong met name over de liefde. Tijdens zijn carrière maakte hij zo'n 1.200 liedjes, waaronder de klassiekers La Bohème en het eerder genoemde What Makes a Man. De zanger scoorde in de jaren zestig en zeventig in ons land hits als For me... formidable, Yesterday When I Was Young, The Old Fashioned Way, She en Mes emmerdes.

Ondanks zijn carrière bleef Aznavour altijd verbonden met het land waar hij zelf nooit heeft gewoond: Armenië. Na de Armeense aardbeving in 1988 zette hij zich met zijn stichting in om het land mee op te bouwen. Hoewel hij al in 1993 tot buitengewoon ambassadeur werd gekroond van het Aziatische land, kreeg hij pas in 2008 het Armeense staatsburgerschap toegekend. Een jaar later werd hij ambassadeur van het land in Zwitserland. Over de Armeense genocide, die plaatsvond voordat Aznavour werd geboren, maakte hij het protestlied Ils sont tombés (Zij vielen).

Terwijl zijn bekendheid toenam, nam ook zijn interesse toe in de internationale, Franse en Armeense politiek. Toen het er in 2002 op leek dat de Franse nationalist Jean-Marie Le Pen mogelijk president kon worden, riep hij Fransen op om het volkslied Marseillaise te zingen uit protest. Uiteindelijk won de centrumrechtse Jacques Chirac de verkiezingen.

Zanger bleef ondanks hoge leeftijd optreden

Ondanks zijn hoge leeftijd bleef Aznavour, die ook wel 'de Franse Frank Sinatra' werd genoemd, de laatste jaren optreden. Zo gaf hij begin maart nog een concert in een vrijwel uitverkocht AFAS Live in Amsterdam. Voor november stond nog een tournee in Frankrijk en Zwitserland gepland.

Het afgelopen jaar werd de zanger vaker geconfronteerd met zijn fragiele, lichamelijke toestand. Zo werd hij in april opgenomen in een ziekenhuis in Sint-Petersburg, omdat hij onwel was geworden tijdens een repetitie. In de zomer moest hij concerten afzeggen nadat hij zijn arm had gebroken.

Aznavour trouwde in zijn leven drie keer: met Micheline Rugel in 1946, Evelyn Plessis in 1956 en met Ulla Thorsell in 1967. Met de Zweedse Thorsell bleef hij de rest van zijn leven. Uit deze huwelijken kreeg Aznavour zes kinderen.