Franse chansonnier Charles Aznavour (94) overleden

Aznavour wordt beschouwd als een van de grootste chansonniers. Zijn carrière van zeventig jaar bracht 294 albums en 1.200 liedjes voort, waaronder de klassiekers La Bohème en What Makes a Man.

De zanger scoorde in de jaren zestig en zeventig in Nederland hits als For me... formidable, Yesterday When I Was Young, The Old Fashioned Way, She en Mes emmerdes.

Aznavour zong meestal in het Frans en maakte een enkel uitstapje naar het Engels, zoals bijvoorbeeld met She. Het Verenigd Koninkrijk gaf hem er een platina plaat voor.

Zanger schreef voor Edith Piaf

Aznavour werd als Sahnour Aznavourian op 22 mei 1924 in Parijs geboren. Hij verdiende aanvankelijk vooral de kost door voor anderen te schrijven, zoals voor Edith Piaf. Hij hield zich een tijd op in haar geruchtmakende entourage.

Hij bleef in de daarop volgende jaren een populaire artiest. Zo werd hij ook wel 'de Frank Sinatra van Frankrijk' genoemd.

Aznavour was grotendeels zijn eigen tekstdichter en componist, zoals bij een echte chansonnier hoort. Maar Aznavour was ook zakenman. In 1992 verwezenlijkte hij een droom door eigenaar te worden van de muziekuitgeverij Raoul Breton. Later maakte en verkocht hij ook nog olijfolie.

Fragiel lichaam

Ondanks zijn hoge leeftijd trad Aznavour nog steeds op. Zo gaf hij begin maart nog een concert in een vrijwel uitverkocht AFAS Live in Amsterdam.

Maar de zanger werd het afgelopen half jaar vaker geconfronteerd met zijn fragiele, lichamelijke toestand. Zo werd hij in april opgenomen in een ziekenhuis in Sint-Petersburg, omdat hij onwel werd tijdens een repetitie.

Een maand later kwam hij na een flinke val in zijn huis in het ziekenhuis in het Zuid-Franse Nîmes terecht.

Aznavour trouwde drie keer en laat zes kinderen achter.

Reacties op overlijden Aznavour

De Franse burgemeester Anne Hidalgo zei maandag over Aznavour dat "deze Parijzenaar een icoon van het Franse lied is geworden'' en daarnaast ook "een hartstochtelijk ambassadeur van Armenië in heel de wereld". Hidalgo zei heel bedroefd te zijn om het verlies van de zanger en gaat voorstellen een straat of plein in Parijs naar de beroemde artiest te noemen. In Armenië zijn al pleinen en straten naar hem vernoemd en op het Aznavourplein in (het Armeense) Gjoemri staat een standbeeld van hem.

Ook de Franse president Emmanuel Macron reageerde op het overlijden van de zanger. "Zijn meesterwerken, zijn stemgeluid en zijn unieke uitstraling zullen we ons nog lang blijven herinneren."