Jefferson Airplane-oprichter Marty Balin overleden

Op Facebook maakte de groep zaterdag de dood van Balin bekend. "Met een bezwaard hart vernamen we vandaag dat Marty Balin is overleden. Hij was een groot talent en een inspiratiebron voor velen. We condoleren zijn familie en vrienden."

Balin onderging een hartoperatie in 2016. Hij spande in augustus nog een rechtszaak aan tegen het New York City ziekenhuis, omdat hij van mening was dat hij tijdens de operatie beschadigingen aan zijn tong en stembanden had opgelopen.

De band Jefferson Airplane werd in 1965 opgericht in San Fransisco door Balin en gitarist Paul Kantner. Kantner overleed in 2016 op 74-jarige leeftijd. Bekende nummers van de band zijn Somebody To Love, We Built This City en Nothing's Gonna Stop Me Now.

Jefferson Airplane speelde op Woodstock in 1969 en kreeg in 1996 een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame. De band ging later verder onder de naam Jefferson Starship.