Reacties op het overlijden van Koos Alberts: 'Respect voor zijn wilskracht'

Roelvink leerde Alberts kennen toen de vrijdag overleden zanger in de jaren tachtig nog een snackbar runde in Sint Pancras. "Ik was toen al een paar jaar in cafés aan het zingen, en daar liep hij weleens binnen", vertelt hij aan NU.nl.

"Op een gegeven moment vertelde hij dat hij een plaatje ging maken en dat was Ik verscheurde je foto. Ik moest daar een beetje om lachen, want het was zo'n rare tekst, maar door de manier waarop hij het zong, kreeg het toch iets gezelligs. Dat het meteen een nummer 1-hit zou worden, zag ik niet aankomen."

Roelvink kwam regelmatig bij Alberts thuis. "Hij organiseerde elk jaar wel een barbecue en een tennistoernooi, daar ben ik een paar keer bij geweest. Ook toen hij door een ongeluk in een rolstoel kwam, bleef hij doorgaan met tennissen."

Alberts raakte in 1987 verlamd vanaf zijn borst na een auto-ongeluk. "En daarna is hij gewoon weer gaan zingen, wat een wilskracht", vindt Roelvink. "Hij heeft me weleens verteld hoe moeilijk het soms was. Als hij wakker werd, moest hij zijn vrouw Joke roepen om uit bed te kunnen. En zo hielp zij hem met alles." Alberts laat volgens Roelvink een gat achter. "Hij heeft verschrikkelijk veel platen verkocht, daar heb ik echt respect voor."

Ook voor zanger Jannes voelt de dood van Alberts als een groot verlies. "Ik ben diep ontroerd, geschokt en verdrietig", vertelt hij. "Hij was echt een voorbeeld voor mij. In mijn kinderenjaren draaide ik zijn muziek volop en later heeft hij me veel verteld over het vak. Hij was echt een voorvechter van het Nederlandse lied."

"We hebben samen mooie momenten gedeeld", gaat Jannes verder. "Voor mijn eerste grote concert in Ahoy heb ik hem gevraagd, en tijdens mijn laatste concert in het Gelredome hebben we een duet gezongen. Ik heb lief en leed met hem gedeeld."

Volgens Koen Hansen, radio-dj bij 100% NL, was Alberts een grootheid voor Amsterdamse zangers als Danny de Munk en Tino Martin. "Hij had een bijzondere manier van zingen, met die Jordanese snik in z'n stem en die galm. Hij had zo'n karakteristieke stem, die herken je uit duizenden." Hansen heeft verder respect voor het feit dat Alberts bleef optreden na zijn ongeluk. "En ik vind het mooi dat zijn laatste optreden in Amsterdam plaatsvond, in de Arena met De Toppers."

Alberts was voorbeeld voor vele artiesten

Naast Roelvink en Jannes zag vele andere zangers, onder wie Frans Bauer en Frans Duijts, Alberts als voorbeeld. "Mijn held en voorbeeld overleden", schrijft Frans Bauer op Twitter. "Rust zacht lieve Koos. Bedankt voor al die mooie momenten." Ook Frans Duijts vond Alberts een "bijzondere man". "Een voorbeeld voor vele mensen."

Radio-dj Giel Beelen hoopt dat Bauer ooit een liedje over Alberts zal maken. "Een van de liefste mensen uit de Nederlandse muziek is heengegaan. Rust in vrede Koos Alberts. Mijn gedachten zijn bij Joke en ook de rest van de familie en nabestaanden. Sterkte ook Frans Bauer en maak ooit alsjeblieft een liedje voor Koos."

Jeroen van der Boom bedankt de zanger voor de complimentjes die hij van hem kreeg. "Rust zacht lieve Koos! Je zei altijd: 'Je doet het goed jongen.' Dank daarvoor."

Corry Konings vertelt aan Omroep Brabant dat ze veel plezier beleefde aan haar samenwerkingen met Alberts. De twee maakten in 1987 de plaat Corry en Koos. "We hebben samen prachtige liedjes opgenomen", aldus Konings. "Het was heel leuk om samen te werken, we hebben veel gelachen."

Volgens de zangeres maakte Alberts goede muziek. "Commercieel, maar ook heel gevoelige nummers. Hij stond ook altijd achter zijn liedjes. Hij was een heerlijk mens."

Paar maanden geleden werd bekend dat Alberts blaaskanker had

Alberts maakte half juli bekend dat hij aan blaaskanker leed. Hij onderging een operatie waarbij zijn blaas werd verwijderd en zegde al zijn optredens tot en met september af. Na de operatie was er nog sprake van kwaadaardige cellen, waardoor de zanger aanvullende behandelingen onderging, zoals chemotherapie.

De zanger werd geboren als Jacobus Johannes Krommenhoek en had hits als Ik verscheurde je foto en Gisteren heeft zij mij verlaten.