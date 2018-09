Profiel: Koos Alberts (71) was een van de populairste volkszangers

De Amsterdamse Alberts, die eigenlijk Jacobus Johannes (Koos) Krommenhoek heette, zong op feesten en partijen en deed in 1983 mee met een talentenjacht in Casso Rosso in Amsterdam. Daar werd hij tweede en adviseerde radiomaker Tineke de Nooij hem om eigen nummers te maken. Dat deed Alberts en op 37-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut met de eerder genoemde hit Ik verscheurde je foto.

In een hoog tempo volgden er in de jaren tachtig meerdere platen van Alberts, waarin voornamelijk over verbroken relaties werd gezongen. Zo bracht hij Gisteren heeft zij mij verlaten, Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen en Ik slaap vannacht wel op de bank uit. Ook maakte hij de albums Ik zal je nooit vergeten, Het leven gaat door en Nog vele jaren uit, die allemaal in de top tien van de hitlijsten belandden.

In 1984 stond de zanger uit de Jordaan met drie noteringen tegelijk in de top tien van de Nederlandse Album Top 100. Dat leverde hem een vermelding op in het Guinness Book of Records. Hoewel zijn latere nummers minder goed werden verkocht, bleef hij populair.

Auto-ongeluk veranderde leven van zanger

De carrière van Alberts leek in eerste instantie voorgoed voorbij toen hij na een concert achter het stuur van zijn auto in slaap viel. Zijn Mercedes vloog uit de bocht en hij kwam, nog geen 200 meter van zijn voormalige woonplaats Hierden, tegen een boom aan. De vermoedelijke oorzaak van zijn ongeluk waren oververmoeidheid en slecht zicht op de weg.

De zanger werd gereanimeerd en lag vervolgens in het ziekenhuis tien weken aan de beademing. Hij overleefde het ongeluk, maar was vanaf zijn borst volledig verlamd en belandde in een rolstoel. Ook had hij sindsdien maar één functionerende stemband.

Desondanks ging Alberts door met optreden en besloten zijn zoon en schoondochter het assurantiekantoor Koos Alberts Verzekeringen op te richten. "Ik weet als geen ander waarom mensen zich moeten verzekeren", aldus de volkszanger.

Oude oeuvre deed het beter

In de jaren na het ongeluk bracht Alberts verschillende platen uit, zoals Samen terug naar Mokum, Koos Alberts zingt Hollandse Hits en Rondje Hollands. Die muziek deed het alleen beduidend minder goed en de zanger werd toch vooral gevraagd om zijn oude oeuvre te zingen. In 2000 werd Alberts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De afgelopen jaren was Alberts vaak ziek. Zo belandde hij in 2016 met een blaas- en longontsteking in het ziekenhuis, wat voor iemand met een dwarslaesie erg gevaarlijk is. In juli werd bekend dat de zanger blaaskanker had en werden zijn optredens afgezegd.

Twee jaar geleden blikte Alberts in het EO-programma De Kist vooruit op de dood. Hij vertelde dat hij er niet bang voor was. "Ik heb altijd gezegd dat ik eerder wil sterven dan Joke, mijn vrouw. Zodat ik niet zonder haar hoef te leven. Dat kan ik niet."