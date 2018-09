Paul de Munnik krijgt door hardlopen ruimte voor muziek in zijn hoofd

"Vanwege mijn werk ben ik altijd onder de mensen. Daarnaast moet ik altijd op zoek naar iets in mezelf om een verhaal of een song in gang te zetten. Dat is soms een lastig en ingewikkeld proces. Voor mij is hardlopen een aangename tegenhanger", aldus De Munnik in het tijdschrift Runner's World.

"Het is de eenvoud in optima forma, want ik doe niets anders dan de ene voet voor de andere zetten. En dat doet veel met me, ontdek ik iedere keer. Hardlopen is een prettige manier om mezelf te resetten."

Vier jaar geleden kreeg De Munnik last van zijn schouders tijdens de laatste tournee van het duo Acda en De Munnik. "Van de fysiotherapeut die mij behandelde moest ik gaan hardlopen om mijn algehele conditie te verbeteren."

'Goed voor mijn mentale fitheid'

De conditie die de 47-jarige zanger tijdens het hardlopen heeft opgebouwd, kan hij ook toepassen op andere dingen in het dagelijks leven. "Soms vind ik het na een paar zinnen voor een nieuw nummer wel genoeg. Uren achtereen blijven componeren ligt niet zo in mijn aard. Ik ben van nature geen volhouder of doorzetter."

"Daarom zag ik in het begin zo op tegen dat hardlopen. Dat ik na vier jaar nog steeds loop, verbaast me iedere dag weer. Dat ik mezelf kan dwingen om tijdens het lopen iets te doorbreken, neem ik onbewust mee in het dagelijks leven. Lopen is dus ook goed voor mijn mentale fitheid."