Sam Smith moet week rust nemen van arts

"Hallo, mooie mensen. Bedankt voor jullie lieve berichtjes. Ik kom net van een afspraak met mijn stemarts in Boston na het schrikmoment in Las Vegas. Alles is gelukkig in orde, maar ik moet deze week rusten in aanloop naar mijn Aziatische tour. Het spijt me. Alle liefde, Sam."

Smith zou vrijdag optreden op het iHeartRadio Music Festival in Las Vegas. Op het allerlaatste moment zegde hij de show af vanwege stemproblemen.

De Britse zanger zou zijn stem zijn kwijtgeraakt en sprong daarop gelijk op het vliegtuig naar Boston. In het Massachusetts General Hospital werkt een arts die gespecialiseerd is in stembandproblemen. Ook Adele en Steven Tyler zouden de arts ooit hebben bezocht.