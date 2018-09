Jett Rebel: 'Met drugs had ik nieuwe album makkelijker opgenomen'

"Ik ben nu ruim twee jaar clean", vertelt de 27-jarige zanger, die eigenlijk Jelte Tuinstra heet, aan NU.nl "Superpop heb ik volgens mij bijna volledig nuchter opgenomen, maar toen merkte ik de naweeën nog wel. Ook nu deal ik nog steeds met de gevolgen die jarenlang verslaafd zijn met zich meebrengen. Het duurde veel langer dan ik ooit had durven denken."

Dat heeft hij tijdens het opnameproces gemerkt. "Ik dacht weleens: met drugs had ik deze plaat makkelijker opgenomen. Ik werd door drugs geconcentreerder. Nu gingen er steeds een heleboel verschillende verhaallijnen en gedachtestromen in mijn hoofd, en dat kan afleidend zijn wanneer je een partij aan het inspelen bent die helemaal perfect moet zijn."

"Nu denk ik ook aan de volgende partij, en de vorige, en het volgende nummer dat ik moet opnemen. Maar ook dat ik ergens vandaag nog moet eten, naar de wc moet en tegelijkertijd iemand leuk vind en of diegene me al teruggeappt heeft."

Als Tuinstra onder invloed was, kon hij zich veel beter concentreren op één ding tegelijk. "Tijdens het maken dacht ik weleens: fuck, ik zou graag op z'n minst een jointje willen opsteken. Maar hee, dat heb ik toch niet gedaan." Hierdoor is de zanger wel extra trots op dit album geworden. "Daar kan ik voldoening uit putten. Mensen hebben tegen me gezegd: ik zou begrijpen als je dat jointje wél neemt."

'Ik heb me laten leven'

Tuinstra is ook blij met het resultaat, omdat hij het precies heeft kunnen uitvoeren zoals hij voor ogen had. Volgens de zanger bleek het "best zwaar en heftig om dit voor elkaar te krijgen". Hij was drie maanden ziek gedurende de opnames, zodat het langer duurde dan gepland. "Maar dat was precies wat het nodig had, omdat ik dingen nu op een bepaalde manier heb ingezongen."

De zanger heeft nu naar eigen zeggen meer controle over zijn leven. "Ik ben lang geleefd, heb me laten leven, ben het slachtoffer geweest van verslavingen. Ik sta nu sterker in mijn schoenen, voorheen was ik nog weleens het slachtoffer van mijn gevoel en dat ik me daar te veel door liet leiden. Ik had het geluk dat ratio en gevoel het dit keer met elkaar eens waren."

Elk nummer op 7 heeft zijn eigen wil, legt de artiest uit. "Dat klinkt zweverig, maar ik vergelijk het met het nummer Beat It (van Michael Jackson, red.): daaraan is alles perfect. Vanaf het moment dat het geschreven werd, had dat nummer zijn eigen wil, iedereen die eraan meewerkte, werd gelijk door het concept van het nummer en daardoor werd het precies zoals het moest zijn. Bij Perfect Lady is dat heel erg gelukt. "

De artiest heeft het album samen met iemand gemixt, iets wat hij voorheen ook zelf deed, de rest heeft hij - op de drums na - zelf gedaan. "Op de hoes heb ik een lijst gezet van alles wat ik gespeeld heb, daar staan bizarre instrumenten tussen. Dat vind ik leuk, want ik kan zeggen: vandaag ga ik de saxofoon, de klarinet en de mandoline opnemen, let's go."