Anneke Grönloh naar laatste rustplaats in Frankrijk gebracht

De zangeres is naast haar man Wim-Jaap van der Laan, die in 2004 overleed, te ruste gelegd. Het was haar wens om in kleine kring begraven te worden. Ze vond dat haar kinderen daar recht op hadden, aangezien ze hun hele leven hun moeder al met het publiek moesten delen.

Volgens Grönlohs manager Bart Peeters komt er binnenkort nog wel een herdenkingsdienst in Nederland. "Hoe en wat weten we niet precies, maar het moet - ook weer in Annekes gedachte - niet al te triest en saai zijn. Het moet op een locatie zijn die voor iedereen te bereiken is", laat hij weten in De Telegraaf.

Hij vervolgt: "Oh ja, en weet je wat Anneke per se wilde? Champagne, bitterballen en Indische hapjes. Dat hoort zo bij haar."