'Maroon 5 verzorgt halftime-show tijdens Super Bowl'

Variety meldt op basis van twee bronnen dat de band uit Los Angeles de show gaat verzorgen. Zowel de National Football Conference als het management van de band kunnen of willen de geruchten niet bevestigen.

Volgens de entertainmentwebsite is het ook mogelijk dat Cardi B en Kendrick Lamar hun opwachting maken. Beide artiesten werkten recent samen met Maroon 5.

Maroon 5 werd in 2002 wereldwijd bekend met het debuutalbum Songs About Jane. De band won daarnaast vele muziekprijzen, waaronder in 2005 de Grammy Award voor beste nieuwkomer.

De Super Bowl halftime-shows zijn een belangrijke traditie in Amerika. Het is al jaren de best bekeken televisie-uitzending van Amerika. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, onder wie The Rolling Stones, Lady Gaga, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé.