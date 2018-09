Jan Smit ging 'helemaal uit comfortzone' voor nieuwe plaat

De 32-jarige Smit vroeg onder anderen Edwin Evers, Thomas Berge, de 3JS, Guus Meeuwis en Barry Hay een liedje voor hem te maken.

"Je hebt een idee in je hoofd en dan ga je mensen benaderen", vertelt Smit aan NU.nl. "Maar de uitvoering was lastiger dan ik had gedacht. Ik werd geconfronteerd met fantastische nummers, waarbij ik dacht: nu moet ik het zien waar te maken. Iedereen had zijn eigen demo ingezongen, en soms werd ik daar wel even stil van. Maar het schepte ook een verwachtingspatroon, en ik wilde die ander niet teleurstellen."

Toch moest hij enige moeite doen om de liedjes te doorgronden. "Ik kreeg de demo's in de meest primitieve vorm - vaak alleen een stem op een iPhone met een beetje begeleiding - maar ik weet als geen ander dat je door het 'demo-syndroom' heen moet luisteren", aldus Smit.

"Uiteindelijk hebben we alles zelf geproduceerd, in overleg met de componisten. Iedereen is naar Volendam gekomen om mee te helpen en in sommige gevallen zelf mee te zingen."

Zanger zegt veel te hebben geleerd van collega's

Smit, die normaal gesproken vrijwel alleen met zijn vaste producent Thomas Tol aan de slag gaat, zegt veel te hebben geleerd van zijn collega's. "Wij werken altijd met z'n tweeën, heel bewust", aldus de zanger.

"Maar door de samenwerkingen voor dit album zag ik ook hoe anderen produceren en componeren. Daar ben ik zeker een hoop wijzer van geworden. De kennis die zij overbrengen, neem je in je op en dat verbreedt je horizon."

Het album komt donderdag uit. "We zijn er 1,5 jaar mee bezig geweest. De eerste vier nummers zijn al uit en de reacties zijn heel positief", stelt de Volendammer. "Er staan twaalf nummers op die je niet in een hok kunt stoppen."