Glennis Grace krijgt staande ovatie voor vertolking Run in finale AGT

Grace kwam voor haar optreden in de finaleshow als vierde op het podium. Ze zong het nummer van Snow Patrol, dat later ook werd gecoverd door Leona Lewis. De Amsterdamse kreeg na afloop een luid applaus van het publiek en de jury.

Simon Cowell noemde haar optreden "sensationeel", Heidi Klum vond dat Grace "foutloos" zong en Mel B zei: "Jij kan echt zingen!"

Howie Mandel voegde daaraan toe: "Ik weet dat je al een grote carrière hebt in Nederland, maar dit podium geeft jou toegang tot de rest van de wereld. Ik vond het geweldig!"

"Mensen zeggen me 'je raakt hier aan gewend', maar ik raak hier nooit aan gewend. Elke keer moet je jezelf weer bewijzen", aldus de zangeres na het optreden tegen Erik Mouthaan van RTL Nieuws. "Aan het eind van het nummer heb ik meestal mijn ogen dicht. Dan ben je klaar en kijk je het publiek in. Ze stonden allemaal weer. De judges stonden. Dan weet je gewoon: je hebt wel geleverd. Dat wil ik altijd zo graag doen."

Grace wil winnen voor zoon Anthony

In het filmpje voorafgaand aan haar optreden benadrukte Grace haar blijdschap om in de finale te mogen staan. "Voor mij is zingen als ademen, dus dit is echt geweldig om mee te maken. Buiten het podium ben ik vooral moeder van Anthony. Zonder zijn steun zou ik hier niet staan, hij is supertrots op me. Dit is mijn moment en ik wil winnen voor hem."

Grace zal in de nacht van woensdag op donderdag, wanneer de uitslag wordt bekendgemaakt, weer optreden. Ze zingt dan een duet met een bekende artiest. Wie dat zal zijn, is nog niet bekend. Bruno Mars wordt genoemd als de mogelijke zangpartner van Grace.

De winnaar van het dertiende seizoen van America's Got Talent, die een dag na de finale bekendgemaakt wordt, gaat ervandoor met 1 miljoen dollar en een show in Las Vegas.

Grace neemt het in de finale tegen negen andere acts op. Onder hen zijn twee zangers, een zangeres, een acrobatengroep en twee komieken.

Zangeres 'gered' door stemmers

Kort nadat Grace een week geleden te horen kreeg dat ze door was naar de finale, was ze opgelucht en blij. Even leek het erop dat ze niet bij de laatste tien hoorde. De zangeres moest 'gered' worden met een zogenoemde Dunkin' Save, waarbij kijkers op het laatste moment nog flink moeten stemmen. "Dank jullie wel dat jullie me gered hebben. Ik ben zo blij dat ik naar de finale mag, dat was mijn doel."

In de eerdere rondes van het programma maakte Grace indruk met het lied Nothing Compares 2 U van Prince en het nummer Never Enough uit de filmmusical The Greatest Showman. In haar eerste auditie zong Grace Run to You van Whitney Houston.

